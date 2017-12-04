Аконит дубравный не видели в лесах почти сто лет
В Целинном районе Курганской области исследователи обнаружили уникальное растение, которое считалось исчезнувшим. Открытие удалось сделать во время экспедиции по госзаказникам и памятникам природы района.
Возле реки в Курганском заказнике ученые обнаружили около десяти экземпляров аконита дубравного, который раньше встречался в степях Восточной Европы и Западной Сибири. Последние упоминания об этом уникальном растении датируются 1926 годом. После этого растение ни разу не находили.
Семена аконита ученые намерены собрать и вырастить в условиях культуры, сообщили «URA.RU» в Департаменте природных ресурсов и окружающей среды правительства Зауралья.