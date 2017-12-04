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Главные новости Курганской области
11:41  04 декабря 2017 0

Под Курганом нашли уникальное растение, которое считали исчезнувшим целый век

Аконит дубравный не видели в лесах почти сто летФото: grifon-tur.ru

В Целинном районе Курганской области исследователи обнаружили уникальное растение, которое считалось исчезнувшим. Открытие удалось сделать во время экспедиции по госзаказникам и памятникам природы района.

Возле реки в Курганском заказнике ученые обнаружили около десяти экземпляров аконита дубравного, который раньше встречался в степях Восточной Европы и Западной Сибири. Последние упоминания об этом уникальном растении датируются 1926 годом. После этого растение ни разу не находили.

Семена аконита ученые намерены собрать и вырастить в условиях культуры, сообщили «URA.RU» в Департаменте природных ресурсов и окружающей среды правительства Зауралья.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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