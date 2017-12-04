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04 декабря 2017
03 декабря 2017
Главные новости Москвы
09:39  04 декабря 2017 0

Социологи назвали главного соперника Путина на выборах президента

У кинотеатра
Лидер ЛДПР может стать «вторым лицом» на выборах президентаФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Социологи спрогнозировали шансы российских политиков составить конкуренцию Владимиру Путину на президентских выборах, если действующий глава государства вновь выдвинется на этот пост. По прогнозу специалистов «Ромира», составленных по заказу фонда «Петербургская политика», все кандидаты от оппозиции смогут набрать не более 25% от числа всех проголосовавших, при этом максимум получит Владимир Жириновский.

Из тех, кто не будет голосовать за Путина, около 8% голосов отдадут за лидера ЛДПР, на один процент меньше по опросам наберет руководитель КПРФ Геннадий Зюганов. Блогер Алексей Навальный сможет претендовать только на 3% голосов избирателей, пишет газета «Ведомости». По 2% голосов могут достаться телеведущей Ксении Собчак, а также лидерам «Яблока» и «Справедливой России» — Григорию Явлинскому и Сергею Миронову. Остальные потенциальные кандидаты получат менее одного процента голосов избирателей.

По мнению главы фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова, не все кандидаты, фигурировавшие в опросе, решатся принять участие в выборах. Что касается предпочтений электората, то они демонстрируют конфликт между привычкой и стремлению к новизне. При усталости от старых лиц не наблюдается и доверия к новым, заключает Виноградов.

Как уже сообщало «URA.RU», ранее в СМИ попал инсайд с закрытого совещания первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко с представителями чиновников на местах. На встрече якобы прозвучало заявление о безнадежном отрыве всех соперников от «основного кандидата», в связи с чем регионалам рекомендовали просто не допустить ни малейших нарушений в ходе кампании.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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