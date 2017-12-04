{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Пранкеры Лексус и Вован: «Будет на столе у Путина»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,99
Динамика за 2 недели
Евро 69,91
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
04 декабря 2017
03 декабря 2017
02 декабря 2017
01 декабря 2017
19:24  04 декабря 2017 0

Члены преступной группировки ХМАО отправились за решетку. Они избивали и похищали полицейских

Суд над автором системы пыток Михаилом Белоусовым и зеками-активистами ИК-2. Екатеринбург, заключенные, зона, арест, тюрьма, решетка, наколка, тату, уголовники
Прокуратура посчитала приговор слишком мягкимФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Югорский суд отправил за решетку организованную преступную группировку, которая терроризировала целое поселение, а также похищала и избивала полицейских. Об этом 4 декабря «URA.RU» сообщил источник в правоохранительных органах Югры

«Суд вынес приговор преступной группе из пятерых жителей Кондинского района: Андрея Беляшова, Ивана Ермошина, Александра Мустафина, Максима Пушкарева и Максима Хахонина. Все они признаны виновными в совершении преступлений — это побои, незаконное лишение свободы с применением насилия, мошенничество, вымогательства, применение насилия в отношении представителя власти», — сообщает собеседник.

Также инсайдер добавил, что Беляшов и Пушкарев объединились в преступную группу еще в 2015 году. Они под угрозой уничтожения имущества с применением насилия вымогали денежные средства у предпринимателей. Совершили ряд преступлений в отношении жителя Кондинского района, являющегося сиротой. Злоумышленники принуждали парня оформлять кредиты и передавать им полученные в банке деньги. Оба злоумышленника получили реальный срок лишения свободы: Беляшов — 3 года и 3 месяца, Пушкарев — 4 года и 3 месяца.

По словам источника, подельники молодых бандитов получили от двух до трех лет исправительных работ, что не устроило прокуратуру, которая намерена обжаловать приговор суда.

Получить комментарий прокуратуры на момент публикации материала не удалось. Старший помощник прокурора ХМАО-Югры Инга Снаткина не ответила на звонки журналиста «URA.RU».

Статья по теме
«Раньше в камере били люди в масках, теперь силовики не скрываются»

Как ранее сообщало агентство, утром 1 января 2017 года в поселке Междуреченский группа молодых парней от 19 до 24 лет, находившиеся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, спровоцировала драку с женщиной и тремя мужчинами, а также оказала групповое сопротивление сотрудникам ППС, прибывшим на место событий. В ходе конфликта Беляшов, Мустафин и Ермошин силой затащили сотрудника полиции в свой автомобиль и начали кататься по поселку, периодически избивая полицейского.

Уголовное дело против преступников вели и расследовали сотрудники СУ СКР по ХМАО-Югре.

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров