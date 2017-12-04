Югорский суд отправил за решетку организованную преступную группировку, которая терроризировала целое поселение, а также похищала и избивала полицейских. Об этом 4 декабря «URA.RU» сообщил источник в правоохранительных органах Югры
«Суд вынес приговор преступной группе из пятерых жителей Кондинского района: Андрея Беляшова, Ивана Ермошина, Александра Мустафина, Максима Пушкарева и Максима Хахонина. Все они признаны виновными в совершении преступлений — это побои, незаконное лишение свободы с применением насилия, мошенничество, вымогательства, применение насилия в отношении представителя власти», — сообщает собеседник.
Также инсайдер добавил, что Беляшов и Пушкарев объединились в преступную группу еще в 2015 году. Они под угрозой уничтожения имущества с применением насилия вымогали денежные средства у предпринимателей. Совершили ряд преступлений в отношении жителя Кондинского района, являющегося сиротой. Злоумышленники принуждали парня оформлять кредиты и передавать им полученные в банке деньги. Оба злоумышленника получили реальный срок лишения свободы: Беляшов — 3 года и 3 месяца, Пушкарев — 4 года и 3 месяца.
По словам источника, подельники молодых бандитов получили от двух до трех лет исправительных работ, что не устроило прокуратуру, которая намерена обжаловать приговор суда.
Получить комментарий прокуратуры на момент публикации материала не удалось. Старший помощник прокурора ХМАО-Югры Инга Снаткина не ответила на звонки журналиста «URA.RU».
Как ранее сообщало агентство, утром 1 января 2017 года в поселке Междуреченский группа молодых парней от 19 до 24 лет, находившиеся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, спровоцировала драку с женщиной и тремя мужчинами, а также оказала групповое сопротивление сотрудникам ППС, прибывшим на место событий. В ходе конфликта Беляшов, Мустафин и Ермошин силой затащили сотрудника полиции в свой автомобиль и начали кататься по поселку, периодически избивая полицейского.
Уголовное дело против преступников вели и расследовали сотрудники СУ СКР по ХМАО-Югре.