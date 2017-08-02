«Раньше в камере били люди в масках, теперь силовики не скрываются»

20:06 02 августа 2017 0

По версии адвоката и родственников, им известно как минимум о трех эпизодах насилия в отношении арестантов Фото: Илья Московец © URA.RU

Двое жителей поселка Междуреченский (Югра) утверждают, что стали жертвой полицейского беспредела. Молодые арестанты, по версии родственников и адвокатов, регулярно подвергаются насилию: люди в погонах перевозят их из одного изолятора в другой, бьют, издеваются, под угрозой пыток требуют признания в тяжких преступлениях. 20-летние Иван Ермошин и Александр Мустафин уверены: то, что с ними сейчас происходит — месть за кровавую новогоднюю ночь, когда двое друзей похитили и избили полицейского, находящегося при исполнении обязанностей.

Сестра Ермошина Анастасия Ильина рассказывает: злоключения ее брата и его приятеля длятся уже восемь месяцев. В изолятор временного содержания молодые люди попали ночью 1 января — после массовой драки со стрельбой, произошедшей в поселке (по данным Ильиной, участвовали около 18 человек). С тех пор, утверждает родственница, Ермошин и Мустафин регулярно путешествуют в разные ИВС, не задерживаясь в одном и том же месте дольше 10 суток. География «этапа» ограничена УрФО — это Ханты-Мансийск, Тюмень, Екатеринбург и сам Междуреченский.

«Их катают восемь месяцев и толком ничего не могут предъявить. Людей держат в подвалах, запрещают свидания, постоянно избивают.

Раньше били люди в масках, а теперь сами полицейские, не скрываясь. Говорят, это за их товарищей, которых брат и Саша якобы посмели тронуть», — комментирует в разговоре с «URA.RU» сестра арестованного.

По словам Анастасии Ильиной, ее брат — спортсмен. Осенью вернулся домой из армии. Служил в Амурской области в генштабе. После службы уехал искать работу в Тюмень, в поселок вернулся отпраздновать Новый год. По версии родственницы, юноша не участвовал в потасовке: приехал на место драки, чтобы помочь другому своему приятелю, которому подоспевшие полицейские патрульно-постовой службы прострелили ногу.

«Брат подъехал, стал помогать затаскивать в машину. Полицейские его задержали вместе со всеми. Сейчас с помощью побоев Ваню вынуждают признаться в преступлении. Мне кажется, что здесь виноваты обе стороны. Это была новогодняя ночь — все были пьяны! Полицейские применили табельное оружие и теперь пытаются выйти из ситуации», — говорит Ильина.

Адвокат арестованных успел запечатлеть побои на теле одного из молодых людей — Александра Мустафина Фото: Станислав Кулаковский

Девушка также отметила, что в попытке защитить брата она обратились с заявлениями в региональное управление Следственного комитета и прокуратуру.

Как сообщил в разговоре с агентством адвокат Ивана Ермошина Станислав Кулаковский, по факту новогодней драки силовики возбудили два уголовных дела — «Применение насилия в отношении представителя власти» (до 10 лет тюрьмы) и «Похищение человека» (до 12 лет тюрьмы). По версии юриста, около 5 часов утра 1 января в одном из баров поселка произошел словесный конфликт между двумя группами людей, который перерос в выяснение отношений с помощью кулаков. Одна из сторон, по словам Кулаковского, оказалась бывшими сотрудниками органов внутренних дел, которые позвонили действующим коллегам и попросили о помощи.

«Там было очень много зевак. Приехали две или три машины полиции. У бывших сотрудников было травматическое оружие, у действующих — табельное. Началась драка. В молодых людей стреляли, одному прострелили ногу. Применяли электрошокеры.

Сотрудника полиции, который в них стрелял, ребята засунули в машину.

Сказали, что отвезут его к адвокату, разбираться. Но до адвоката не доехали — отвезли в лес, и там начали бить», — комментирует Кулаковский.

Впоследствии сотрудники МВД обратились к медикам с травмами головы и переломами конечностей.

Приехавшие на место разборок полицейские открыли огонь из табельного оружия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Адвокат утверждает, что защита располагает сведениями как минимум о трех эпизодах избиения Ивана Ермошина и Александра Мустафина уже в стенах ИВС. Первые два осуществлялись во время так называемых «рейдов» — воспитательных мер, когда в камеры врываются люди в черных масках (Кулаковский считает, что это бойцы элитных подразделений российских силовиков) и начинают наносить удары всем зэкам без разбора. Последний случай насилия, как утверждает собеседник, прошел уже с участием оперативников уголовного розыска и после того, как арестованные рассказали о происходящем в стенах полиции судье, рассматривающему вопрос о продлении срока содержания под стражей.

«Их сначала бьют в камерах. Потом вытаскивают в коридор. Все об этом знают. И повреждения есть. Но прокурору они говорят, что сами себя избивают. Мое мнение: нужно это все, чтобы ребята подписали признание. С той стороны пытаются, чтобы их действия выглядели законными. Иначе могут вылезти подробности. Очень много очевидцев видели, как действовала тогда полиция», — считает Станислав Кулаковский.

В УМВД по ХМАО-Югре отказались комментировать ситуацию. Как сообщила «URA.RU» врио заместителя начальника отдела информации и общественных связей регионального полиции Софья Юсина, расследованием дела о нападении на сотрудников МВД занимается Следственный комитет и ее ведомство не вправе обсуждать произошедшее.

Старший помощник руководителя СКР в Югре по взаимодействию со СМИ Алина Никифорова предложила комментировать ситуацию через официальный информационный запрос. Соответствующий документ направлен в адрес ведомства.