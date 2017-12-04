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04 декабря 2017
Главные новости Москвы
22:36  04 декабря 2017 0

Пенсионерка, выигравшая полмиллиарда в лотерею, рассказала, на что потратит деньги

Клипарт , купюры, деньги, рубли
Победительница лотереи устала от внимания общественностиФото: Алексей Гущин © URA.RU

Пенсионерка из Воронежской области Наталья Власова, выигрывшая в лотерею 506 миллионов рублей, призналась, что все чаще выдает себя за сестру, чтобы избежать лишнего внимания любопытных односельчан. Наиболее наглые из них осаждают здание местного суда, где работает дочь прославившейся женщины — Екатерина.

«Ну что вы все сюда ходите? Никак наша жизнь не изменилась. Мы не видели еще никакого выигрыша. Как были бедными, так и остались», — приводит слова Власовой агентство DailyStorm.

По словам самой победительницы, бремя от победы легло на плечи всех родственников. Ее супруг настолько устал от внимания журналистов и зевак, что перестал выходить из дома. Дочь победительницы также ежедневно отбивается от вопросов незнакомых по дороге до работы.

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«А вы как думаете, каково ей? Каждый второй подходит, расспрашивать начинает, каждый первый пальцем показывает. А еще журналисты. Вы знаете, сколько их тут было?» — объясняет затворничество Натальи соседка Людмила.

В беседе с Dailystorm Наталья призналась, что уже мысленно продумала, куда потратит выигранные деньги. В первую очередь, семья Власовых собирается купить несколько квартир в Воронеже (для дочери и других родственников), затем заняться ремонтом дома в родном селе Панино. Муж Власовой хочет приобрести внедорожник для поездок на рыбалку. После этого победители лотереи намерены помочь своих землякам. «Ладно — панинским, воронежским можно помочь, но всю Россию я обеспечить точно не смогу», — сказала Власова.

Пенсионерка отметила, что ближайшие отпуск она проведет на российских курортах. Путешествия в другие страны ей не по душе: «За границу? Нет! Что вы…нечего там делать русским людям», — добавила Власова.

Сергей Макеев
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