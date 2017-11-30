К пенсионерке, выигравшей полмиллиарда в лотерею, выстроилась очередь за деньгами

07:24 30 ноября 2017 1

Первые поступления от выигрыша Наталья Власова получит только после Нового года Фото: Александр Константинов © URA.RU

Пенсионерка из Воронежской области Наталья Власова, выигравшая полмиллиарда рублей в лотерею, столкнулась с новой проблемой: денег она еще не получила, но к ней уже выстроилась очередь из желающих получить «материальную помощь».

Первые поступления от выигрыша Наталья Власова получит только после Нового года. При этом деньги будут ей выплачены частями, в течение 180 дней с момента объявления победителя лотереи. Между тем, возле дома пенсионерки регулярно собирается настоящая очередь — абсолютно незнакомые люди просят ее погасить кредиты, оплатить обучение, купить лекарства, выкупить квартиры или просто дать в долг, сообщает портал «Вести.Ru».

В свою очередь, в администрации поселка, где живет Наталья Власова, ждут поступлений от налоговых отчислений с выигрыша. Общая сумма налогов, которую должна будет выплатить пенсионерка, — 66 миллионов рублей, поселок рассчитывает примерно на 10 миллионов. Однако эксперты говорят, что администрация может рассчитывать максимум на миллион рублей.

В итоге на руки пенсионерке выдадут около 440 млн рублей. Семья Натальи Власовой пока не строит планов, сейчас родственники пенсионерки-миллионерши больше озабочены своей безопасностью.