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30 ноября 2017
29 ноября 2017
07:24  30 ноября 2017 1

К пенсионерке, выигравшей полмиллиарда в лотерею, выстроилась очередь за деньгами

Клипарт. Екатеринбург, купюры, деньги
Первые поступления от выигрыша Наталья Власова получит только после Нового годаФото: Александр Константинов © URA.RU

Пенсионерка из Воронежской области Наталья Власова, выигравшая полмиллиарда рублей в лотерею, столкнулась с новой проблемой: денег она еще не получила, но к ней уже выстроилась очередь из желающих получить «материальную помощь».

Первые поступления от выигрыша Наталья Власова получит только после Нового года. При этом деньги будут ей выплачены частями, в течение 180 дней с момента объявления победителя лотереи. Между тем, возле дома пенсионерки регулярно собирается настоящая очередь — абсолютно незнакомые люди просят ее погасить кредиты, оплатить обучение, купить лекарства, выкупить квартиры или просто дать в долг, сообщает портал «Вести.Ru».

В свою очередь, в администрации поселка, где живет Наталья Власова, ждут поступлений от налоговых отчислений с выигрыша. Общая сумма налогов, которую должна будет выплатить пенсионерка, — 66 миллионов рублей, поселок рассчитывает примерно на 10 миллионов. Однако эксперты говорят, что администрация может рассчитывать максимум на миллион рублей.

В итоге на руки пенсионерке выдадут около 440 млн рублей. Семья Натальи Власовой пока не строит планов, сейчас родственники пенсионерки-миллионерши больше озабочены своей безопасностью.

Наталья Володина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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