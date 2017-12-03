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03 декабря 2017
14:01  03 декабря 2017 0

Как потратить деньги, если вы выиграли в лотерею полмиллиарда рублей

Российские экономисты: что нужно делать с большим кушем, чтобы не просадить его попусту
Станислав Захаркин
© Служба новостей «URA.Ru»
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Лотерейные счастливчики проматывают сотни миллионов за считанные месяцы. Как тратить большой куш?Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пенсионерка из Воронежа, выигравшая в лотерею 506 миллионов рублей, стала открытием месяца. Ее история напоминала драму из фильма: победителя искали всей страной больше недели, а сама пенсионерка по ошибке решив, что ее билет не выиграл, чуть его не выкинула. Однако в конце концов приз нашел своего победителя. Теперь пенсионерке предстоит заплатить 65 миллионов рублей в виде налогов, остальное будет перечислено на специальный счет в банке. И на этом в этой счастливой истории можно было бы поставить точку, если бы мы не знали, что зачастую происходит с счастливчиками, сорвавшими внезапный куш. Корреспондент «URA.RU» поговорил с брокерами и инвесторами, ответил на вопрос, почему победители лотерей теряют свои деньги, и составил список простых правил, которые помогут не только сохранить, но и приумножить капиталы любому счастливчику, на которого внезапно свалились сотни миллионов рублей.

Клипарт. Деньги и прочее., кризис, доллар, туалетная бумага
Эксперты связывают траты лотерейных счастливчиков с «культурой бедности»: люди, которым едва хватает средств на основные потребности, не умеют грамотно планировать расходы.
Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Почему победители лотерей так часто теряют свои деньги?

Разбирающиеся в экономике люди априори не играют в лотерею, говорит аналитик «Открытие брокер» Тимур Нигматуллин. «Обычно экономисты говорят, что игра в лотерею — это инвестиция с отрицательным математическим ожиданием. Поэтому, как правило, играют в нее люди, которые заведомо плохо разбираются в финансах и вложениях. Неудивительно, что потом все деньги мгновенно спускаются на демонстративное потребление», — рассказал Нигматуллин «URA.RU».

Он советует победителям не рисковать с покупкой акций на бирже, а вложить деньги в самые низкорискованные финансовые инструменты — государственные облигации, счет в банке или на худой конец в золото. Первые два вложения будут гарантировать хоть и маленький, но гарантированный ежегодный доход, третий позволит сохранить сбережения даже на случай большой войны. Лучше всего разбить сумму на три части и вложиться во все перечисленные инструменты понемногу.

Вложите деньги в облигации, они однозначно принесут доход

Государственная облигация — это долговое обязательство государства. Выпуская облигации, государство фиксирует ежегодные выплаты по ним. Выплаты по облигациям остановятся только в том случае, если государство окажется в состоянии дефолта (банкротства). «Если мы говорим о российских государственных облигациях ОФЗ, то выплаты по ним в районе 8% годовых», — замечает Нигматуллин. Таким образом, эти выплаты помогут не только сберечь, но и приумножить состояние, ведь инфляция в России, по прогнозам экспертов, в этом году составит около 3%.

Облигация на сумму 500 рублей 1992 года. Екатеринбург, облигация, российский внутренний выигрышный заем
Россия и сама активно вкладывается в чужие облигации. Так, российские вложения в госдолг США в этом году превысили 100 млрд долларов.
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Однако облигации выпускает не только Россия, отмечает заместитель гендиректора инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков. «Можно купить еврооблигации, с них вы будете иметь доходность в валюте, которая может доходить до 5-6%. Однако, в данном случае лучше обратиться к управляющему, который бы взял на доверительное управление ваши еврооблигации», — рассказал Кабаков «URA.RU».

Положите часть денег на счет в банке

Положить деньги на счет в банке — не так выгодно, как купить облигации, отмечает Кабаков. «Если вкладываться в самые надежные банки с госучастием, вроде „Сбербанка“ или „ВТБ“, то даже при особых условиях с наличием большой суммы денег вряд ли получится договориться больше, чем на 6% в год. Если вы не доверяете рублю, то можно открыть долларовый счет, но там выплаты не превышают и 1%. Покупать еврооблигации куда выгодней», — говорит Кабаков.

При вложении денег в банк, важно разбить всю сумму на разные валюты и оставить их в разных странах, говорит Нигматтулин. «Так вы обезопасите себя в случае девальвации рубля или если вдруг резко случится запрет на движение капитала», — советует эксперт.

Купите немного золота

Золото — ультраконсервативный инструмент сбережения денег. Эксперты единодушно полагают: все деньги в золото вкладывать не стоит, однако часть средств здесь оставить стоит. Золото почти не приносит дохода, зато сохранит ваши сбережения при любом стечении обстоятельств.

А как же покупка недвижимости?

Несмотря на то, что покупка недвижимости в глазах обывателей считается надежным вложением средств, эксперты так не думают. Чтобы заработать на недвижимости, нужно иметь достаточную квалификацию, говорит Нигматуллин. «Покупка недвижимости в России не спасает от девальвации. Цены на нее формируются в рублях, за аренду ты получаешь деньги в рублях, и если рубль просядет, то и ликвидность актива упадет. В ряде случаев стоимость обслуживания недвижимости может превысить ее арендный доход. Недвижимость — достаточно консервативный актив, не очень ликвидный и сложный для анализа, я бы не фокусировался на нем», — говорит эксперт.

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Эксперты не считают недвижимость низкорисковым активом.
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

О том, что сегодня в недвижимость, по крайней мере в России, вкладываться не стоит, и говорит и Кабаков. «Есть риски, связанные с доходами населения. Кроме того, сейчас мы входим в демографическую яму, которая будет отражаться на стоимости аренды. Существуют и риски, связанные с большим объемом построенного жилья. Если сильно хочется вложиться в недвижимость, то стоит ориентироваться на премиум-класс», — считает Кабаков.

А если вложиться в бизнес?

Эксперты однозначно не рекомендуют вкладываться в бизнес новичкам без опыта, которые ставят своей главной целью сбережение средств. «Если очень хочется участвовать в бизнесе, можно купить немного акций на бирже и стать миноритарным акционером, делегируя право на управление компанией совету директоров и менеджменту», — резюмирует Нигматуллин.

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