10:12 06 декабря 2017 0

Бочки с надписью «Опасно», испорченные коррозией, лежат рядом с фармзаводом Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Кургане обеспокоены судьбой опасных отходов, которые были случайно обнаружены на территории рядом с фармзаводом «Синтез» больше двух лет назад. Бочки с битумом до сих пор лежат и разрушаются на том же месте, утверждает источник.

Происшествие 2015 года напомнил telegram-канал «Курганский дед». Тогда при проведении работ на площадке рядом с «Синтезом», которая была предоставлена в аренду предпринимателю, бульдозер провалился под землю. «На этом месте выступила жидкость с резким запахом, а затем нефтепродукты, — рассказал „URA.RU“ представитель арендатора участка ИП Шашковой, — Мы вызвали специалистов Росприроднадзора. Через пару дней рядом с тем разливом этот же экскаватор разравнивал кучу земли и зацепил в ней бочки со страшной надписью: „Опасно“, „Токсично“, „Тиламин“. Вновь заявили в надзорные органы, только после сообщения в СМИ примчались МЧС, экологи, эксперты надзорных органов. МЧС провели вскрытие бочки с установкой водяной завесы и всеми мерами безопасности. „Синтез“ взял пробы и через несколько дней объявил, что ничего страшного там нет, это отработанное масло. МЧС предупредило нас бочки не трогать, выставить оцепление. И вся история была спущена на тормозах. До сих пор никто не провел дальнейшие исследование территории: наверняка этих бочек там гораздо больше, а может, есть еще какие-то тайные хранилища».

Сейчас территория находится в собственности муниципалитета. После скандала с незаконным размещением бытовых отходов (возчик мусора Эдуард Шашков складировал мусор несколько месяцев) на арендованном участке, Росприроднадзор решил взыскать с арендатора экологический ущерб в сумме 25 млн рублей. По словам представителя арендатора, в заключении ведомства было указано загрязнение почвы нефтепродуктами и калием, чего нет в обычном бытовом мусоре. Шашкова сейчас оспаривает штраф в суде.

«Что там под битумом? Почему до сих пор ни одному надзорному органу нет до этого дела? И самое интересное — куда «Синтез» девал свои отходы на протяжении многих лет?», — пишет «Курганский дед» сообщение анонимного пользователя, и добавляет, — Помоечка-то жива. Живы и здоровы все ответственные лица, которые должны были с ней покончить… Хотелось бы репортаж с места событий предложить снять центральным телеканалам. Пусть полюбуется вся страна!».

В пресс-службе ОАО «Синтез» на просьбу прокомментировать ситуацию сообщили, что предприятие более десяти лет не использует данную территорию. «На момент, когда завод перестал ее использовать по договору аренды, все нормы по чистоте почвы были соблюдены, что отмечено в соответствующих документах. Далее земля неоднократно переходила к разным арендаторам и при передаче прав к ОАО „Синтез“ ни у новых пользователей, ни у проверяющих органов вопросов не возникало. Однако нам известно, что Росприроднадзор имеет вопросы к нынешним арендаторам территории по их текущей деятельности и они рассматриваются в суде», — ответили представители фармкомбината.

Что касается отходов, то по данным пресс-службы ОАО «Синтез» имеет лицензию на обращение с отходами, выданную Росприроднадзором (последняя проверка проводилась в осенью 2017 года, компанией получены все подтверждающие документы). Завод работает с отходами 1-4 классов. Первый класс — ртутесодержащие — передаются на обезвреживание по договору с компанией ООО «Эко-Меркурий», расположенной в Курганской области. 2 и 3 классы — хлоросодержащие отходы и растворители передаются компании ООО «Рус-Ойл» и утилизируются ей. Отходы 4 класса — малоопасные передаются по договору на Шуховской полигон.

В управлении Роспотребнадзора от оперативных комментариев отказались, в ведомство направлен письменный запрос.