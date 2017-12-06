16:40 06 декабря 2017 0

«Олимпийский вопрос» буквально расколол российское общество Фото: pixabay.com © URA.RU

В Кремле призвали не спешить с оценками решения Международного олимпийского комитета по олимпийской сборной РФ. Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, «нужно исключить эмоции и достаточно серьезно проанализировать те решения, которые принял МОК в отношении нашей страны перед тем, как выносить какие-то суждения на этот счет». По мнению Пескова, сегодня необходимо сконцентрироваться на защите российских спортсменов, а не на теме наказания российских чиновников, в том числе вице-премьера России Виталия Мутко.

Отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли тема наказания российских чиновников рассматриваться в будущем, он заявил: «Я не могу вам сказать, я не обладаю такой информацией». При этом Песков выразил сомнения в том, что глава государства обнародует свою позицию в связи с решением МОК относительно отстранения сборной РФ от зимней Олимпиады-2018.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев уверен, что российские спортсмены должны ехать на Олимпиаду в Южную Корею Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Как заявил «URA.RU» спортивный комментатор и главный редактор Объединенной дирекции спортивных телеканалов ВГТРК Дмитрий Губерниев, россиянам необходимо ехать на Олимпийские игры в Южную Корею для того, «чтобы сохранить команду, чтобы сохранить уважение к тем людям, которые добиваются успеха».

«Нам эту возможность предоставили, именно поэтому надо ехать и доказывать, что в стране спорт есть. И двух мнений тут быть не может. Бойкот этой Олимпиады, о котором сейчас так много говорят, может привести к тому, что мы останемся без летних Олимпийских игр и вообще выпадем из олимпийского движения. Это будет означать только одно — тогда спорт в нашей стране неминуемо умрет. К бойкоту сегодня могут призывать только люди недальновидные. Поэтому я убежден на сто процентов: мы сделаем все для того, чтобы те спортсмены, которые могут поехать в Пхенчхан, туда поехали и выступили успешно. Не сомневайтесь — наш гимн будет у каждого в сердце», — пояснил Губерниев.

Он признал, что в нашей стране «можно много на чем сосредоточиться». «Но спорт высших достижений необходим точно так же, как и спорт массовый. Массовый спорт невозможен, если у нас не будет кумиров и олимпийских чемпионов. Повторюсь: надо ехать, выигрывать и доказывать. А потом, выполнив все правила, прийти на церемонию закрытия с российским флагом. Это допустимо, это было оговорено. Потерю чиновников, которые не будут присутствовать на Олимпиаде, мы как-нибудь переживем», — резюмировал Губерниев.

По мнению гендиректора коммуникационного агентства «Actor» Дмитрия Еловского, эта тема сегодня действительно сильно накалена.

«В этом нет ничего удивительного: Олимпиада, крупные чемпионаты мира и соревнования, массовые мероприятия генерируют эмоции, вся индустрия на этом построена. Более того, люди и ждут от этой индустрии эмоционального взрыва, который наполняет их жизнь красками между походами на работу. Насколько велик был эмоциональный подъем в 2014 году, настолько и глубоки обвал и разочарование сейчас», — пояснил Еловский.

По его словам, с одной стороны, властям придется реагировать на эмоциональный взрыв в обществе, придется в чем-то идти на поводу у общественного мнения: «В этом плане слова Дмитрия Пескова — хороший сигнал о том, что основные выводы руководство страны все же намерено делать с холодной головой со всей информацией на руках. Это правильный подход». Он полагает, что когда эмоции улягутся, руководство страны должно будет изложить очень четкую, понятную обывателю систему решений по итогам допингового скандала.

«Должен быть сразу четкий план подготовки к следующей Олимпиаде. Самое главное — необходимо решить вопрос о поездке спортсменов в Корею. В такой ситуации уже невозможны половинчатые решения, умолчания, намеки и отвлекающие маневры. Придется принимать жесткие решения и озвучивать их максимально конкретно и понятно», — резюмировал Еловский.

Дмитрий Песков призвал исключить эмоции при анализе решения, вынесенного МОК Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Политконсультант Дмитрий Фетисов в разговоре с «URA.RU» указал на то, что позиция Кремля, призывающего не поддаваться эмоциям — правильная и взвешенная.

«Уже сейчас в обществе произошел раскол при обсуждении вопроса — ехать или не ехать нашим спортсменам под нейтральным флагом. Задача Кремля — остановить этот раскол, найти компромисс и при этом же дать МОКу достойный дипломатический ответ на его политическое решение», — сказал Фетисов.

По его словам, сама ситуация ставит вопрос о будущем российского спорта. «Очевидно, что в нем нужны серьезные изменения и стратегия среднесрочного и долгосрочного развития. Этот вопрос Кремлю также предстоит решить в кратчайшие сроки», — заключил собеседник агентства.

Накануне, 5 декабря, исполком Международного олимпийского комитета принял решение временно приостановить членство Олимпийского комитета России. В итоге на зимней Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхенчхане смогут выступить только «чистые» российские спортсмены под нейтральным флагом. Президент ОКР Александр Жуков был исключен из состава МОК. Бывший министр спорта, вице-премьер РФ Виталий Мутко отстранен пожизненно. Кроме того, на ОКР наложен денежный штраф в размере 15 млн долларов.