Хоккейный клуб «Факел Ямал» расторг контракты с двумя игроками. Фото
Договоры расторгнуты по желанию игроков
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Хоккейный клуб «Факел Ямал» объявил о расторжении контрактов с двумя защитниками — Максимом Сайфутдиновым и Никитой Защеринским. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
«Хоккейный клуб „ФАКЕЛ ЯМАЛ“ благодарит за работу защитников Максима Сайфутдинова, Никиту Защеринского и желает дальнейших успехов в карьере!» — говорится в официальном сообщении команды в telegram-канале. Договоры расторгнуты по желанию игроков.
Максим Сайфутдинов, выступавший под десятым номером, был одним из самых опытных игроков команды. Никита Защеринский под номером 13 присоединился к «Факелу» летом 2025 года, перейдя из «Локомотива» команды Ярославля.
Фото: telegram-канал ХК «Факел Ямал»
