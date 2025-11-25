Логотип РИА URA.RU
Хоккейный клуб «Факел Ямал» расторг контракты с двумя игроками. Фото

26 ноября 2025 в 03:53
Договоры расторгнуты по желанию игроков

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Хоккейный клуб «Факел Ямал» объявил о расторжении контрактов с двумя защитниками — Максимом Сайфутдиновым и Никитой Защеринским. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Хоккейный клуб „ФАКЕЛ ЯМАЛ“ благодарит за работу защитников Максима Сайфутдинова, Никиту Защеринского и желает дальнейших успехов в карьере!» — говорится в официальном сообщении команды в telegram-канале. Договоры расторгнуты по желанию игроков.

Максим Сайфутдинов, выступавший под десятым номером, был одним из самых опытных игроков команды. Никита Защеринский под номером 13 присоединился к «Факелу» летом 2025 года, перейдя из «Локомотива» команды Ярославля.

Фото: telegram-канал ХК «Факел Ямал»

Ранее URA.RU сообщало, что волейбольный клуб «Факел Ямал» стал победителем первого этапа Чемпионата России по волейболу на снегу. В финале команда обыграла соперников из «Динамо Татарстан» со счетом 2:1.

