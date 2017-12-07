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07 декабря 2017
06 декабря 2017
03:59  07 декабря 2017 0

Голосовой помощник Siri раньше времени «похоронил» Джона Траволту

Согласно данным Siri, актер скончался еще в 2009 годуФОТО: Flickr, iphonedigital

Голосовой помощник Siri от компании Apple заочно и раньше времени сообщил о смерти знаменитого американского актера Джона Траволты. Ассистент перепутал актера с его сыном Джеттом.

Пользователи «яблочных» гаджетов узнали, что голливудская кинозвезда скончалась в возрасте 54 лет в 2009 году. На самом деле он жив и здоров, а ошибка Siri в ответе на вопрос «сколько лет Траволте?» связана с тем, что электронный ассистент спутал актера с его умершим сыном Джеттом. При этом русскоязычный голосовой помощник на аналогичный вопрос о возрасте Траволты выдавал правильный ответ.

В компании Apple сообщили, что уже знают про нелепую ошибку и работают над ее устранением, передает телеканал 360.

Джон Траволта известен зрителю своими ролями в фильмах «Без лица», «Пароль „Рыба-меч“», «Реальные кабаны», «Из Парижа с любовью», а также культовом фильме Квентина Тарантино «Криминальное чтиво». Актер имеет множество наград, в том числе один «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в фильме «Достать коротышку».

Сын кинозвезды, Джетт Траволта, погиб 2 января 2009 года в результате эпилептического припадка, вызванного синдромом Кавасаки, в ванной комнате дома семьи Траволта на Багамских островах.

Александр Черноскутов
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