Мать полковника-миллиардера Захарченко назвала 600 тысяч евро «мелочью»

21:57 07 декабря 2017 0

О том, как в семье Захарченко относились к деньгам, рассказал глава СК РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В тетради матери экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, в которой она вела семейную бухгалтерию, сумма в 600 тысяч евро значилась в графе «Мелочь». Об этом рассказал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Он подчеркнул, что с помощью таких фактов можно понять, как в семье обвиняемого относились к крупным суммам. «Я не берусь давать нравственную оценку этим людям, но, думаю, цифры и их описание говорят сами за себя», — цитирует Быстрыкина Life.ru.

Тетрадь была изъята в ходе обысков и приобщена к материалам дела в качестве вещественного доказательства. Сама мать Захарченко считает, что семье приписывают намного большие средства, чем те, какими они располагали в действительности.

Напомним, в 2016 году полковника МВД Дмитрия Захарченко остановили полицейские на автомобиле, в котором были обнаружены более 1,5 млн рублей. Позже при обыске в квартире его сестры в баулах обнаружили еще 8,5 миллиарда рублей. Учет денег вела мать Захарченко — школьный учитель математики.