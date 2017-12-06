23:05 06 декабря 2017 0

Мать Захарченко объяснила происхождение денег в семье Фото: Pixabay

Валентина Захарченко, мать экс-полковника полиции и фигуранта уголовного дела заявила, что капитал семьи был нажит благодаря многолетнему труду и полученному наследству. Также она отрицает свою причастность к найденным в квартире сына девяти миллиардам рублей.

Валентина Захарченко рассказала, что прокуратура приписывает ее семье намного большие средства, чем те, какими она располагала в действительности. Она отметила, что за 15 лет было потрачено 157 млн рублей на покупку недвижимости в Москве. Также у семьи были деньги, которые находились в квартире на Мичуринском проспекте: 19 495 000 рублей, 600 тысяч евро и 20 тысяч долларов. Она подчеркнула, что доказательства происхождения денег были предоставлены суду. «Денежные средства, потраченные на покупку недвижимости, — законные по происхождению и ничего общего с той суммой денежных средств в размере около 9 миллиардов, обнаруженной в квартире на Ломоносовском проспекте, не имеют», — передает ее слова RT.

Основным доходом семьи мать фигуранта уголовного дела назвала наследство от ее сестры Нины Дмитриевны Марченко. С этих средств она помогала в бизнесе своим родственникам и друзьям, участвовала в финансировании строительства квартир в Ростове-на-Дону и в столице, за что получала вознаграждение около 10—12% годовых.

По словам матери, ее сын преуспел, так как полностью отдавал себя работе. Большими деньгами бывший полковник никогда не интересовался: он больше любил деревню, природу и дорожитл свободным временем, отметила Валентина Захарченко.

Ранее сообщалось, что суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ, передав в пользу государства имущество родственников и знакомых бывшего полковника Дмитрия Захарченко. Адвокаты семьи намерены обжаловать судебное решение.