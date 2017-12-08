Пользователей социальных сетей удивило объявление в одной из тюменских газет. 68-летняя жительница города написала, что ищет себе женщину для знакомства, из чего «обитатели Интернета» сделали вывод, что пожилая тюменка — бисексуалка. Впрочем, нашлись и те, кто верит, что женщина просто ищет себе подругу для спасения от одиночества.
На неоднозначное объявление в газете наткнулся портал ng72.ru. В сообщении написано: «Вдова, 68 лет, познакомится с женщиной. Приглашаем на вечер «Новогодние встречи. Спешите приобрести билеты». Журналисты предположили, что пожилой автор записи имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию.
Идею тут же подхватили пользователи соцсетей и принялись шутить. «Вот те на, жизнь дала трещину», — написал Евгений. «Мир в опасности», — добавил Игорь.
Другие тюменцы встали на защиту пожилой тюменки, предположив, что она одинока и просто ищет подругу для общения. «Может, человек подругу ищет для совместного досуга, а сразу ориентацию приписали», — написал пользователь с ником Альфиа. «А где в самом объявлении написано про бисексуальность? Или самое интересное замазали? Может, она просто на Новый год хочет с приятельницей сходить», — добавила Мария.
Нашлись и те, кто призвал вообще не обсуждать личную жизнь горожанки. «Даже если она би, это ее личное дело. Зачем об этом на всю Тюмень? Или вы так помочь хотели, чтобы быстрее нашлись одинокие сердца?» — прокомментировала запись Вероника.