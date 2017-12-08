{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Утром предсказывало "URA.RU" предсказывало сегодняшнюю новость №1
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,29
Динамика за 2 недели
Евро 69,93
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
08 декабря 2017
07 декабря 2017
06 декабря 2017
11:44  08 декабря 2017 0

У Югры появились собственные стикеры в Telegram

Пользователи популярного мессенджера теперь могут обмениваться эмоциями в виде хантыйского чумаФото: Telegram

У ХМАО появился собственный пакет стикеров для мессенджера Telegram. Картинки создали местные общественники из организации «Молодые журналисты Югры». Эмоции обыгрывает персонаж, которого создатели назвали Чумик — он смеется, плачет, злится, и любит.

«Сегодня стикеры есть во всех социальных сетях, но именно Telegram дает возможность самостоятельно загрузить их и поделиться с пользователями. В такой творческой форме мы решили сделать небольшой подарок округу к 10 декабря на 87-й день рождения», — цитирует председателя «Молодых журналистов Югры» Дарью Цуманкову ugra-news.

Чум коренных народов Севера является одной из визитных карточек автономного округа. В столице региона, Ханты-Мансийске, многие здания спроектированы в стилистике этого треугольного жилища местных аборигенов.

Катерина Максимова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров