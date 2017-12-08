У Югры появились собственные стикеры в Telegram

У ХМАО появился собственный пакет стикеров для мессенджера Telegram. Картинки создали местные общественники из организации «Молодые журналисты Югры». Эмоции обыгрывает персонаж, которого создатели назвали Чумик — он смеется, плачет, злится, и любит.
«Сегодня стикеры есть во всех социальных сетях, но именно Telegram дает возможность самостоятельно загрузить их и поделиться с пользователями. В такой творческой форме мы решили сделать небольшой подарок округу к 10 декабря на 87-й день рождения», — цитирует председателя «Молодых журналистов Югры» Дарью Цуманкову ugra-news.
Чум коренных народов Севера является одной из визитных карточек автономного округа. В столице региона, Ханты-Мансийске, многие здания спроектированы в стилистике этого треугольного жилища местных аборигенов.