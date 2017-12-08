Усманов написал открытое письмо главе МОК

Российский бизнесмен, глава Международной федерации фехтования Алишер Усманов написал открытое письмо президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху. Он направил его также вице-президентам и членам исполкома МОК.
Как «гражданин России и человек, для которого служение олимпийским идеалам стало одной из главных целей в жизни», Усманов призвал дать шанс «чистым» российским спортсменам претворить в жизнь их главную мечту — участие в Олимпиаде. Предприниматель считает, что решение МОК ставит «чистых» спортсменов из России и представителей других стран в неравные условия, передает RT.
Усманов возмущен тем, что российские спортсмены и так прошли «все чистилища квалификации» на Игры, но еще им придется «месяцами ждать решение МОК о своей судьбе». Также их лишили поддержки, организуемой национальными олимпийскими комитетами, а самое главное — у них отняли право увидеть флаг своей Родины и услышать гимн своей страны, цитирует Усманова «Утро.ру».
Международный олимпийский комитет принял решение об отстранении сборной России от участия в Олимпийских играх 2018 года. Российская сторона очень жестко отреагировала на отстранение. В Кремле призвали не спешить с оценками решения МОК.