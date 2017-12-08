{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Утром предсказывало "URA.RU" предсказывало сегодняшнюю новость №1
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,28
Динамика за 2 недели
Евро 69,64
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
08 декабря 2017
14:29  08 декабря 2017 0

Усманов написал открытое письмо главе МОК

Усманов Алишер , усманов алишер
Бизнесмен призывает дать шанс «чистым» российским спортсменам осуществить их мечтуФото: официальное интернет-представительство президента России
новость из сюжета:
Олимпиада в Рио
все новости сюжета

Российский бизнесмен, глава Международной федерации фехтования Алишер Усманов написал открытое письмо президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху. Он направил его также вице-президентам и членам исполкома МОК.

Как «гражданин России и человек, для которого служение олимпийским идеалам стало одной из главных целей в жизни», Усманов призвал дать шанс «чистым» российским спортсменам претворить в жизнь их главную мечту — участие в Олимпиаде. Предприниматель считает, что решение МОК ставит «чистых» спортсменов из России и представителей других стран в неравные условия, передает RT.

Усманов возмущен тем, что российские спортсмены и так прошли «все чистилища квалификации» на Игры, но еще им придется «месяцами ждать решение МОК о своей судьбе». Также их лишили поддержки, организуемой национальными олимпийскими комитетами, а самое главное — у них отняли право увидеть флаг своей Родины и услышать гимн своей страны, цитирует Усманова «Утро.ру».

Международный олимпийский комитет принял решение об отстранении сборной России от участия в Олимпийских играх 2018 года. Российская сторона очень жестко отреагировала на отстранение. В Кремле призвали не спешить с оценками решения МОК.

Ольга Дудорова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров