В Тюменской области названы муниципалитеты с самым лучшим инвестиционным климатом. Лидером стал Ялуторовский район, а главам оказавшихся на предпоследнем и последнем месте Тобольска и Бердюжского района сделали замечания.
Результаты рейтинга эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2016 год огласил губернатор Владимир Якушев сегодня, 8 декабря. В пятерку лучших, помимо Ялуторовского района вошли Армизонский, Викуловский, Уватский и Голышмановский районы, сообщила «URA.RU» пресс-секретарь губернатора Тюменской области Ольга Фролова.
«На протяжении уже нескольких лет мы ведем на уровне муниципалитетов значительную работу, — сказал Якушев. — Убежден, инвестиционная привлекательность и экономический успех начинается именно здесь. Наша стратегическая задача — задействовать ресурсы каждого села, района и города, и тогда нам по силам обеспечить экономический рост региона в целом», — отметил глава области.
Первые десять муниципалитетов получат гранты от десяти до миллиона рублей. Соответствующее распоряжение губернатор подписал 8 декабря на заседании президиума регионального правительства. Он обратил внимание глав Берджюского района и Тобольска на то, что необходимо детально определить дальнейшие меры, чтобы улучшить показатели в течение года.
Ранее, как сообщало «URA.RU», руководитель района, который показывал худшие результаты, покидал свой пост. по неписаному «джентльменскому соглашению». Так, в 2015 году в отставку подал глава Исетского района Александр Поминов.