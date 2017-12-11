11:27 11 декабря 2017 0

Житель города снял гало на камеру квадрокоптера Фото: Денис Александров

Жители Кургана в воскресенье, 10 декабря, заметили в небе оптическую иллюзию — вокруг солнца появилось гало. Многие признались в соцсетях, что сперва не поняли, что происходит.

Распознать гало сразу удалось не сразу. «Что за облако странное? Похоже на радугу, но какую-то маленькую. Кто знает, что это?» — попросил помощи анонимный пользователь в группе «ВКонтакте» «Инцидент | Курган». В комментариях курганцы пояснили, что горожанин наблюдал гало, и заметили, что в небе над городом явление можно увидеть не так уж редко. Пользователь Верочка Банникова поделилась интересным фактом: «Это к морозной погоде, в народе называют: „солнышко в валенках“».

Гало, или зимняя радуга, появляется при высокой влажности и относится к атмосферным оптическим явлениям, вызванным дисперсией света в кристаллах льда. Чаще всего гало — это светящийся ореол вокруг солнца или луны.