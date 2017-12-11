{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Миронов пропустит президентские выборы. Медведев хочет вернуться в Газпром. Замгубернатора ХМАО покупает биткоины
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,28
Динамика за 2 недели
Евро 69,64
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
11 декабря 2017
10 декабря 2017
09 декабря 2017
08 декабря 2017
07 декабря 2017
Главные новости Курганской области
11:27  11 декабря 2017 0

«Солнышко в валенках». Курганцы стали свидетелями оптического феномена. ФОТО

Житель города снял гало на камеру квадрокоптераФото: Денис Александров

Жители Кургана в воскресенье, 10 декабря, заметили в небе оптическую иллюзию — вокруг солнца появилось гало. Многие признались в соцсетях, что сперва не поняли, что происходит.

Распознать гало сразу удалось не сразу. «Что за облако странное? Похоже на радугу, но какую-то маленькую. Кто знает, что это?» — попросил помощи анонимный пользователь в группе «ВКонтакте» «Инцидент | Курган». В комментариях курганцы пояснили, что горожанин наблюдал гало, и заметили, что в небе над городом явление можно увидеть не так уж редко. Пользователь Верочка Банникова поделилась интересным фактом: «Это к морозной погоде, в народе называют: „солнышко в валенках“».

Гало, или зимняя радуга, появляется при высокой влажности и относится к атмосферным оптическим явлениям, вызванным дисперсией света в кристаллах льда. Чаще всего гало — это светящийся ореол вокруг солнца или луны.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров