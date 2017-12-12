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09 декабря 2017
15:22  12 декабря 2017 0

«Мы очень хотим домой!» Дольщики тюменской «Пизанской башни» написали письмо президенту России

Екатеринбург. Клипарт, недвижимость, новостройка
Тюменская «Пизанская башня» пока так и не введена в эксплуатациюФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменские дольщики печально известной «Пизанской башни» обратились к Владимиру Путину, отчаявшись дождаться квартир. Обращение они опубликовали на портале change.org. «Мы, дольщики многоквартирного жилого дома по ул. Беляева, № 23 в г. Тюмени, просим Вас… привлечь внимание властей для решения нашего вопроса. Сдачу дома мы ждём с 15.09.2015 года», — написали дольщики в петиции.

В 2014 году дольщики и жители близлежащих домов заметили существенный крен дома. В народе новостройка по улице Беляева получила название «Пизанская башня». Несмотря на крен, застройщик ООО «Новый город — Инвест+» до июня 2015 года продолжал продавать квартиры.

Ранее сообщалось, что для устранения недостатков здания застройщик заключил договор со специализированной организацией — ООО «ГЕОФОНД+», которая к 10 февраля 2017 года сделала вывод, что несущие, ограждающие конструкции и фундамент дома находятся в нормативном техническом состоянии. Однако «ГЕОФОНД+» уточнил, что при этом застройщиком до сих пор не выполнены отдельные работы по завершению строительства дома (монтаж системы вентиляции, дымоудаления и слаботочных сетей, пожарной автоматической сигнализации, системы отопления нежилых помещений и ряд других работ).

Сейчас в арбитражном суде рассматривается гражданское дело по иску ООО «Новый город — Инвест+» к организации, разработавшей проектную документацию на строительство дома, который в процессе возведения серьезно накренился. Главное управление строительства Тюменской области участвует в деле в качестве третьего лица.

«Мы очень хотим домой!» — написали дольщики в обращении к президенту.

К моменту публикации материала петицию подписал 181 человек.

Наталья Двизова
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