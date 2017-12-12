Тюменские дольщики печально известной «Пизанской башни» обратились к Владимиру Путину, отчаявшись дождаться квартир. Обращение они опубликовали на портале change.org. «Мы, дольщики многоквартирного жилого дома по ул. Беляева, № 23 в г. Тюмени, просим Вас… привлечь внимание властей для решения нашего вопроса. Сдачу дома мы ждём с 15.09.2015 года», — написали дольщики в петиции.
В 2014 году дольщики и жители близлежащих домов заметили существенный крен дома. В народе новостройка по улице Беляева получила название «Пизанская башня». Несмотря на крен, застройщик ООО «Новый город — Инвест+» до июня 2015 года продолжал продавать квартиры.
Ранее сообщалось, что для устранения недостатков здания застройщик заключил договор со специализированной организацией — ООО «ГЕОФОНД+», которая к 10 февраля 2017 года сделала вывод, что несущие, ограждающие конструкции и фундамент дома находятся в нормативном техническом состоянии. Однако «ГЕОФОНД+» уточнил, что при этом застройщиком до сих пор не выполнены отдельные работы по завершению строительства дома (монтаж системы вентиляции, дымоудаления и слаботочных сетей, пожарной автоматической сигнализации, системы отопления нежилых помещений и ряд других работ).
Сейчас в арбитражном суде рассматривается гражданское дело по иску ООО «Новый город — Инвест+» к организации, разработавшей проектную документацию на строительство дома, который в процессе возведения серьезно накренился. Главное управление строительства Тюменской области участвует в деле в качестве третьего лица.
«Мы очень хотим домой!» — написали дольщики в обращении к президенту.
К моменту публикации материала петицию подписал 181 человек.