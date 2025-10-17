Кремль выразил соболезнования в связи с гибелью военкора Зуева

В Кремле выразили соболезнования в связи с гибелью военного журналиста РИА Новости Ивана Зуева. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Во-первых, мы глубоко соболезнуем родным и близким Зуева. Киевский режим сознательно зачастую охотится за журналистами», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Представитель Кремля также подчеркнул, что за это преступление виновные должны понести соответствующее наказание. Кроме того, Песков пожелал скорейшего выздоровления военкору Юрию Войткевичу, который также пострадал от атаки украинских военных.
Пресс-секретарь президента добавил что Россия по-прежнему открыта для мирного урегулирования украинского конфликта. По его словам, именно европейские государства продолжают активно побуждать власти Киева к продолжению вооруженного противостояния и препятствуют их переходу к поиску мирных решений.
Военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев скончался в Запорожской области во время выполнения редакционного задания. В результате атаки украинского беспилотника он получил смертельные ранения, тяжелые травмы также были нанесены военкору Юрию Войткевичу. Следственный комитет начал уголовное расследование по факту гибели Зуева. Организация ЮНЕСКО выступила с призывом осудить убийство журналиста. Смерть Ивана Зуева вызвала широкий отклик среди его коллег и представителей политических кругов, подробнее об этом читайте в материале URA.RU.
