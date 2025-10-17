Из-за ВСУ часть Крыма осталась без электричества

После атаки ВСУ несколько подстанций в Республике Крым получили повреждения. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«В результате атаки БПЛА повреждения получили несколько электроподстанций на территории Республики Крым. На данный момент идут восстановительные работы», — написал Аксенов в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что о времени окончания ремонта и подачи электричества сообщат позже на официальных информационных ресурсах.
Ночью 17 октября силами ПВО сбиты 61 украинский БПЛА над регионами России. Опасность атаки БПЛА объявили в Краснодарском крае. Также режим объявлен в Татарстане, Пензенской, Тульской, Брянской и Липецкой областях. По данным Росавиации, из-за этого закрыты девять аэропортов. Последние новости о налетах беспилотников ВСУ на регионы РФ — в трансляции URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.