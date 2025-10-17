В Тюмени мать и брат пытались выгородить своего родственника-насильника

Тюменец, отсидевший за изнасилование, избил свою мать, так как женщина слишком громко смотрела телевизор. При этом в суде мама и брат обвиняемого пытались выгородить его и убедить всех, что удары по лицу женщина получила случайно. Информация представлена в судебном акте по делу, который имеется в распоряжении URA.RU.
«Согласно первоначальным показаниям обвиняемого он надышался парами краски, и ему показалось, что в соседней комнате громко работает телевизор. Когда он зашел туда, то увидел свою мать с пультом в руках, выхватил его и вышел в коридор. Потерпевшая последовала за ним, требуя вернуть пульт. Тогда сын нанес женщине два удара кулаком в лицо и ушел к себе в комнату», — говорится в документе.
При этом в суде тюменец утверждал, что все было не так. Якобы у него случился конфликт с братом, и мама разнимала их драку. А удары ей он нанес случайно, не видя куда бьет.
На этой же версии настаивали и пострадавшая и брат подсудимого. Но объяснить, как можно «нечаянно» дважды ударить человека, а также тот факт, что первоначальные показания у всех троих были другими, участники процесса не смогли.
Ранее тюменец уже был судим за изнасилование, свой срок в 3,5 года он отбыл. По новому приговору его ожидают 16 месяцев принудительных работ.
