Путин после разговора с Трампом собрал членов Совбеза

Президент Владимир Путин после телефонного разговора с главой США Дональдом Трампом собрал в Кремле постоянных членов Совета безопасности России. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Вчера вечером сразу после телефонного контакта с президентом США Дональдом Трампом президент России Владимир Владимирович Путин собрал в Кремле постоянных членов Совбеза и подробно проинформировал их о содержании состоявшегося обмена мнениями со своим американским коллегой», — сказал Ушаков. Его комментарий опубликовала пресс-служба Кремля.

В четверг, 16 октября, состоялся первый за последние два месяца телефонный разговор между президентом Путиным Трампом. Переговоры продолжались почти два часа. Американский лидер охарактеризовал беседу как весьма продуктивную. Стороны договорились о проведении личной встречи в Будапеште. Кроме того, Трамп выразил надежду на проведение переговоров между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Главные заявления сторон — в материале URA.RU.

