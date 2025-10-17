Сийярто неожиданно отреагировал на новость о встрече Путина и Трампа

Сийярто считает фантастической встречу Путина и Трампа в Венгрии
Петер Сийярто назвал созвон Путина и Трампа «фантастикой»
Петер Сийярто назвал созвон Путина и Трампа «фантастикой»
Трамп и Путин проведут личную встречу в Будапеште

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто положительно оценил состоявшийся телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, а также их предстоящую встречу в Будапеште. Свои размышления он опубликовал на своей странице в X.

«Фантастическая новость, что Дональд Трамп и Владимир Путин снова поговорили, и еще более фантастическая новость, что вскоре они встретятся в Будапеште», — отметил глава венгерского МИД. Он подчеркнул, что считает переговоры единственным способом добиться мира.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна активно готовится к саммиту двух мировых лидеров. Он также отметил, что Венгрия — это остров мира. Тем самыми Орбан вновь подтвердил, что его страна готова стать площадкой для беседы двух лидеров.

