Сийярто неожиданно отреагировал на новость о встрече Путина и Трампа

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто положительно оценил состоявшийся телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, а также их предстоящую встречу в Будапеште. Свои размышления он опубликовал на своей странице в X.
«Фантастическая новость, что Дональд Трамп и Владимир Путин снова поговорили, и еще более фантастическая новость, что вскоре они встретятся в Будапеште», — отметил глава венгерского МИД. Он подчеркнул, что считает переговоры единственным способом добиться мира.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна активно готовится к саммиту двух мировых лидеров. Он также отметил, что Венгрия — это остров мира. Тем самыми Орбан вновь подтвердил, что его страна готова стать площадкой для беседы двух лидеров.
