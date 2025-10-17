Трамп заявил о недовольстве Путина идеей о передаче Tomahawk

Трамп раскрыл детали разговора с Путиным
Трамп раскрыл детали разговора с Путиным

Президент США Дональд Трамп сообщил, что российский президент Владимир Путин негативно воспринял предложение о передаче ракет Tomahawk противникам России. Об этом Трамп рассказал 16 октября журналистам, комментируя детали своего разговора с Путиным. Его слова приводит пресс-служба Белого дома.

«Я действительно сказал: „Не возражаете, если я подарю вашим оппонентам пару тысяч томагавков?“ Я ему это сказал. Я сказал именно так. Ему эта идея не понравилась», — заявил Дональд Трамп. 

Кроме того, Трамп заявил журналистам в Белом доме, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным может пройти в ближайшие две недели. Глава государства напомнил, что в настоящее время ведется подготовка переговоров между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По словам Трампа, место и время встречи будут согласованы в скором времени, либо этот вопрос уже решен. Он отметил, что к организации предстоящих переговоров на высшем уровне привлечены вице-президент США Джей Ди Вэнс, а также специальный представитель президента по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.

