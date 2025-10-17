Бывший прихожанин заказал убийство двух пасторов за миллион рублей

Подозреваемый сейчас находится под стражей
Подозреваемый сейчас находится под стражей

На Кавказе бывший прихожанин христианских общин хотел заплатить 1 миллион рублей за убийство двух пасторов. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«За убийство двух пасторов бывший прихожанин христианских общин намеревался заплатить 1 миллион рублей. О его планах стало известно моим коллегам из Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по СКФО», — написала Волк в своем telegram-канале. По ее словам, сотрудники МВД и ФСБ задержали подозреваемого в организации покушения на убийство по найму. В отношении него возбуждено уголовное дело, мужчина заключен под стражу.

