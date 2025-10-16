Высокопоставленные папы: кто самый многодетный политик в Тюменской области. Видео

Единороссы оказались самыми многодетными депутатами в Тюменской облдуме
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Многодетные отцы часто встречаются среди топовых тюменских политиков
Многодетные отцы часто встречаются среди топовых тюменских политиков Фото:

Современная власть продвигает в массы тренд на многодетность. Чиновники и депутаты постоянно рассказывают о том, как важно повышать демографию. Накануне Дня отца (отмечается 19 октября) URA.RU решило посмотреть, как много высокопоставленных тюменцев следует тренду на многодетность.

Отцы-чиновники

Среди представителей исполнительной власти одним из самых многодетных считается высшее должностное лицо региона — губернатор Александр Моор. Он воспитывает четверых детей вместе с супругой Ольгой, у пары двое сыновей и две дочки.

Четверо детей и у тюменского представителя уральского полпредства — главного федерального инспектора Дмитрия Кузьменко. Его дочь Мария замужем за мэром Ханты-Мансийска Максимом Ряшиным и, как и отец, воспитывает четверых детей, а сын Степан встречается с бывшей возлюбленной рэпера Гуфа (Алексей Долматов) Айзой и снимается в экстремальных телешоу.

Глава областной столицы — тоже многодетный отец. У мэра Тюмени Максима Афанасьева трое детей. К своим 48 годам градоначальник уже успел стать дедушкой

Тройней может похвастать и семья замгубернатора Тюменской области Андрея Пантелеева. В былые годы чиновник нередко делился кадрами своей жизни, однако в последние годы медиаактивность пошла на спад.

При этом, у многих заместителей тюменского губернатора и глав департаментов регионального правительства уже есть по два ребенка. Со временем и они смогут пополнить тюменский клуб многодетных чиновников.

Папы-депутаты

Более крупным потомством обзаводятся депутаты, заседающие в Тюменской областной думе. Девять из 38 парламентариев-мужчин — многодетные отцы. Таким статусом обладают представители трех из четырех политических партий, имеющих места в регпарламенте

Наибольшим потомством среди коллег отметились два депутата регпарламента. Они оба избраны от “Единой России” и представляют интересы Ханты-Мансийского автономного округа. Пятеро детей есть у гендиректора ООО «Газпром Трансгаз Сургут» (принадлежит ПАО «Газпром») Олега Ваховского.

Один сын и четыре дочери родились у опытного врача Владимира Ермолаева. Он дважды избирался в думу Нефтеюганска (ХМАО), а в тюменский парламент попал по списку — получил мандат лишенного полномочий чемпиона по боксу Евгения Макаренко.

Один из представителей мужской части депутатского корпуса воспитал четверых детей. Речь о единороссе Александре Анохине. В прошлом он возглавлял город Заводоуковск, а также руководил администрацией Сладковского района, был советником губернатора.

Тройней обзавелись коммунист Иван Левченко, либерал-демократы Глеб Трубин и Артем Зайцев. Среди представителей партии власти троих детей имеют трое депутатов: замсекретаря регионального отделения ЕР Алексей Салмин, югорчанин Александр Зеленский и ямалец Денис Ващенко.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Современная власть продвигает в массы тренд на многодетность. Чиновники и депутаты постоянно рассказывают о том, как важно повышать демографию. Накануне Дня отца (отмечается 19 октября) URA.RU решило посмотреть, как много высокопоставленных тюменцев следует тренду на многодетность. Отцы-чиновники Среди представителей исполнительной власти одним из самых многодетных считается высшее должностное лицо региона — губернатор Александр Моор. Он воспитывает четверых детей вместе с супругой Ольгой, у пары двое сыновей и две дочки. Четверо детей и у тюменского представителя уральского полпредства — главного федерального инспектора Дмитрия Кузьменко. Его дочь Мария замужем за мэром Ханты-Мансийска Максимом Ряшиным и, как и отец, воспитывает четверых детей, а сын Степан встречается с бывшей возлюбленной рэпера Гуфа (Алексей Долматов) Айзой и снимается в экстремальных телешоу. Глава областной столицы — тоже многодетный отец. У мэра Тюмени Максима Афанасьева трое детей. К своим 48 годам градоначальник уже успел стать дедушкой Тройней может похвастать и семья замгубернатора Тюменской области Андрея Пантелеева. В былые годы чиновник нередко делился кадрами своей жизни, однако в последние годы медиаактивность пошла на спад. При этом, у многих заместителей тюменского губернатора и глав департаментов регионального правительства уже есть по два ребенка. Со временем и они смогут пополнить тюменский клуб многодетных чиновников. Папы-депутаты Более крупным потомством обзаводятся депутаты, заседающие в Тюменской областной думе. Девять из 38 парламентариев-мужчин — многодетные отцы. Таким статусом обладают представители трех из четырех политических партий, имеющих места в регпарламенте Один сын и четыре дочери родились у опытного врача Владимира Ермолаева. Он дважды избирался в думу Нефтеюганска (ХМАО), а в тюменский парламент попал по списку — получил мандат лишенного полномочий чемпиона по боксу Евгения Макаренко. Один из представителей мужской части депутатского корпуса воспитал четверых детей. Речь о единороссе Александре Анохине. В прошлом он возглавлял город Заводоуковск, а также руководил администрацией Сладковского района, был советником губернатора. Тройней обзавелись коммунист Иван Левченко, либерал-демократы Глеб Трубин и Артем Зайцев. Среди представителей партии власти троих детей имеют трое депутатов: замсекретаря регионального отделения ЕР Алексей Салмин, югорчанин Александр Зеленский и ямалец Денис Ващенко.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...