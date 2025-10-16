Современная власть продвигает в массы тренд на многодетность. Чиновники и депутаты постоянно рассказывают о том, как важно повышать демографию. Накануне Дня отца (отмечается 19 октября) URA.RU решило посмотреть, как много высокопоставленных тюменцев следует тренду на многодетность.
Отцы-чиновники
Среди представителей исполнительной власти одним из самых многодетных считается высшее должностное лицо региона — губернатор Александр Моор. Он воспитывает четверых детей вместе с супругой Ольгой, у пары двое сыновей и две дочки.
Четверо детей и у тюменского представителя уральского полпредства — главного федерального инспектора Дмитрия Кузьменко. Его дочь Мария замужем за мэром Ханты-Мансийска Максимом Ряшиным и, как и отец, воспитывает четверых детей, а сын Степан встречается с бывшей возлюбленной рэпера Гуфа (Алексей Долматов) Айзой и снимается в экстремальных телешоу.
Глава областной столицы — тоже многодетный отец. У мэра Тюмени Максима Афанасьева трое детей. К своим 48 годам градоначальник уже успел стать дедушкой
Тройней может похвастать и семья замгубернатора Тюменской области Андрея Пантелеева. В былые годы чиновник нередко делился кадрами своей жизни, однако в последние годы медиаактивность пошла на спад.
При этом, у многих заместителей тюменского губернатора и глав департаментов регионального правительства уже есть по два ребенка. Со временем и они смогут пополнить тюменский клуб многодетных чиновников.
Папы-депутаты
Более крупным потомством обзаводятся депутаты, заседающие в Тюменской областной думе. Девять из 38 парламентариев-мужчин — многодетные отцы. Таким статусом обладают представители трех из четырех политических партий, имеющих места в регпарламенте
Наибольшим потомством среди коллег отметились два депутата регпарламента. Они оба избраны от “Единой России” и представляют интересы Ханты-Мансийского автономного округа. Пятеро детей есть у гендиректора ООО «Газпром Трансгаз Сургут» (принадлежит ПАО «Газпром») Олега Ваховского.
Один сын и четыре дочери родились у опытного врача Владимира Ермолаева. Он дважды избирался в думу Нефтеюганска (ХМАО), а в тюменский парламент попал по списку — получил мандат лишенного полномочий чемпиона по боксу Евгения Макаренко.
Один из представителей мужской части депутатского корпуса воспитал четверых детей. Речь о единороссе Александре Анохине. В прошлом он возглавлял город Заводоуковск, а также руководил администрацией Сладковского района, был советником губернатора.
Тройней обзавелись коммунист Иван Левченко, либерал-демократы Глеб Трубин и Артем Зайцев. Среди представителей партии власти троих детей имеют трое депутатов: замсекретаря регионального отделения ЕР Алексей Салмин, югорчанин Александр Зеленский и ямалец Денис Ващенко.
