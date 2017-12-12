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12 декабря 2017
Главные новости Москвы
17:01  12 декабря 2017 0

Карл?! Из сериала «Ходячие мертвецы» уходит герой, ставший интернет-мемом

Последняя серия с героем выйдет 25 февраляФОТО: Wikimedia Commons

Чендлер Риггз больше не будет сниматься в «Ходячих мертвецах». Популярное американское издание сообщило, что актер уйдет из сериала.

Актер снимался в сериале с самого начала проекта. Зрители были уверены в «неприкосновенности» его персонажа. Однако Риггз заявил, что история его героя «подходит к концу», пишет Nation News.

Новость подтвердили представители канала AMC. Последняя серия с Карлом выйдет 25 февраля. При этом 18-летний актер не был инициатором ухода из проекта. Сейчас в сериале останется лишь один герой, которого зритель помнит с пилотной серии. Это отец персонажа Риггза Эндрю Линкольн.

Шутка про Карла знакома даже тем, кто не смотрел сериал. Герой стал интернет-мемом вместе со своим отцом.

Дарья Рукачёва
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