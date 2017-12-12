Зауральским врачам компенсируют часть ипотеки

В Курганской области восемь специалистов сферы здравоохранения получили субсидии в размере 20% от стоимости жилья, приобретенного в ипотеку. Еще один врач получит 350 тысяч рублей в ближайшее время — такое решение принято на заседании регионального правительства 12 декабря.
Субсидии выплачиваются тем врачам, которые оформили ипотеку в рамках областной программы «Развитие жилищного строительства» на 2014—2018 годы. На момент заключения договора медработник обязан отработать не менее семи лет на полной ставке.
Как уточнили «URA.RU» в пресс-службе главы региона, размер субсидии составляет 20% от стоимости жилья, указанной в договоре купли-продажи, однако не более 350 тысяч рублей для тех, кто приобрел квартиру в Кургане или Шадринске, и не более 500 тысяч — при покупке жилья в городах районного подчинения.