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12 декабря 2017
11 декабря 2017
19:22  12 декабря 2017 0

Зауральским врачам компенсируют часть ипотеки

Пресс-тур по новостройкам Кургана, жилой дом, улица дзержинского31а, новостройки кургана
Область берет на себя 20% расходов врачей на покупку жильяФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганской области восемь специалистов сферы здравоохранения получили субсидии в размере 20% от стоимости жилья, приобретенного в ипотеку. Еще один врач получит 350 тысяч рублей в ближайшее время — такое решение принято на заседании регионального правительства 12 декабря.

Субсидии выплачиваются тем врачам, которые оформили ипотеку в рамках областной программы «Развитие жилищного строительства» на 2014—2018 годы. На момент заключения договора медработник обязан отработать не менее семи лет на полной ставке.

Как уточнили «URA.RU» в пресс-службе главы региона, размер субсидии составляет 20% от стоимости жилья, указанной в договоре купли-продажи, однако не более 350 тысяч рублей для тех, кто приобрел квартиру в Кургане или Шадринске, и не более 500 тысяч — при покупке жилья в городах районного подчинения.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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