Почему в Курганской области нет платной рыбалки

В Курганской области до сих пор не организована платная рыбалка из-за отсутствия подходящих искусственных водоемов. Об этом URA.RU рассказал источник из сферы связанной с рыболовством. По его словам, власти рассматривают возможность организации такой услуги, однако на практике проект реализовать не удается из-за проблем с поиском и оформлением необходимых водных объектов.

«В озерах платной рыбалки быть не может. Есть желающие реализовать идею платной рыбалки, но найти подходящий участок не получается. Обычно это карьеры, где добывали песок или глину, но там работы не завершены полностью. Из-за этого не дают согласия на аренду. Или есть другие препятствия», — пояснил собеседник URA.RU.

По его данным, предприниматели регулярно обращаются в профильные инстанции за возможностью взять в аренду бывшие карьеры и водоемы для организации рыболовных хозяйств. Однако большинство подобных объектов либо официально продолжают использоваться для добычи полезных ископаемых, либо имеют неурегулированный юридический статус.

Тем не менее курганцы и туристы могут заказывать организацию рыбалки в области. Некоторые компании занимаются организацией рыбной ловли для желающих. Так, например, для рыбалки гостиница «Воробьевы горы» предоставляет в аренду катер и необходимые вещи. В гостиничном комплексе «7 и Я» дают возможность аренды времени на рыбалку в небольшом водоеме. Необходимые снасти также предлагают в аренду.