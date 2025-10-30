Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Транспорт

В Кургане запретят парковку возле ЦПКиО

30 октября 2025 в 05:03
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Кургане 4 ноября в связи с проведением торжеств запретят парковку у ЦПКиО

В Кургане 4 ноября в связи с проведением торжеств запретят парковку у ЦПКиО

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане возле входа в Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) запретят парковку. Это связано с проведением торжеств в честь Дня народного единства. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

«В связи с проведением торжественного мероприятия „Сила России в единстве“, посвященного государственному празднику — Дню народного единства, администрация города Кургана постановляет: запретить остановку и стоянку транспортных средств 4 ноября на парковочной площадке перед входом в Центральный парк культуры и отдыха (ул. Карельцева, д. 13) с 06:00 до 13:00», — говорится в документе. Следить за порядком и безопасностью будет УМВД.

Подобные временные ограничения на стоянку и остановку транспорта в Кургане вводятся не впервые. Ранее администрация уже запрещала парковку в центре города у кинотеатра «Россия» во время церемонии вручения школьных автобусов, а также ограничивала движение на бульваре Мира и ряде других участков при проведении массовых мероприятий.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал