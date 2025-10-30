В Кургане запретят парковку возле ЦПКиО

В Кургане 4 ноября в связи с проведением торжеств запретят парковку у ЦПКиО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане возле входа в Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) запретят парковку. Это связано с проведением торжеств в честь Дня народного единства. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

«В связи с проведением торжественного мероприятия „Сила России в единстве“, посвященного государственному празднику — Дню народного единства, администрация города Кургана постановляет: запретить остановку и стоянку транспортных средств 4 ноября на парковочной площадке перед входом в Центральный парк культуры и отдыха (ул. Карельцева, д. 13) с 06:00 до 13:00», — говорится в документе. Следить за порядком и безопасностью будет УМВД.