Пьяный подросток спровоцировал аварию на трассе Курган — Тюмень

В результате ДТП были травмированы четыре человека Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Ночью 30 октября на 185-м километре автодороги Курган—Тюмень произошла авария с участием двух автомобилей — Lada и SsangYong, в которой пострадали четыре человека. Об этом сообщает telegram-канал Госавтоинспекции Тюменской области. По предварительным данным, ДТП спровоцировал нетрезвый подросток, находившийся за рулем отечественного авто.

«Нетрезвый подросток ночью спровоцировал ДТП под Тюменью, пострадали четверо молодых людей. Lada и SsangYong столкнулись ночью на 185-м километре автодороги Курган-Тюмень. Предварительно, 17-летний водитель Lada проехал перекресток на красный сигнал светофора», — отметили в ГАИ Тюменской области.

В результате аварии травмы получили подросток-водитель, две девушки в возрасте 19 и 20 лет, а также 16-летний пассажир. В момент аварии все они находились в отечественном автомобиле и не были пристегнуты ремнями безопасности. Также выяснилось, что машина не зарегистрирована в ГАИ, она была эвакуирована на специализированную стоянку.

