В Москве госпитализирован сын Владимира Высоцкого

22:29 12 декабря 2017 0

Аркадий Высоцкий перенес небольшую операцию Фото: depositphotos.com © URA.RU

Старший сын Владимира Высоцкого Аркадий доставлен в одну из больницу Москвы с разбитым носом. Причиной травмы стали переизбыток алкоголя и невнимательность.

Известно, что Высоцкий-младший вместе с друзьям устроил застолье в столичном в Доме кино. В какой-то момент между Аркадием и одним из гостей разгорелся конфликт. До драки дело не дошло. Присутствующие разняли дебоширов, после чего артиста вывели на улицу. Там сын прославленного певца упал лицом вниз, споткнувшись об ограждение в виде цепочки.

Как сообщают «Дни.ру», в результате падения Высоцкий разбил голову и нос. Товарищи отвели Аракадия в Дом кино и вызвали врачей. Пока «скорая» добиралась до места инцидента, Высоцкий весь перепачкался в собственной крови. После госпитализации пострадавшему потребовалась небольшая операция, в ближайшие дни его выпишут.