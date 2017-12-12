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12 декабря 2017
22:29  12 декабря 2017 0

В Москве госпитализирован сын Владимира Высоцкого

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Аркадий Высоцкий перенес небольшую операциюФото: depositphotos.com © URA.RU

Старший сын Владимира Высоцкого Аркадий доставлен в одну из больницу Москвы с разбитым носом. Причиной травмы стали переизбыток алкоголя и невнимательность.

Известно, что Высоцкий-младший вместе с друзьям устроил застолье в столичном в Доме кино. В какой-то момент между Аркадием и одним из гостей разгорелся конфликт. До драки дело не дошло. Присутствующие разняли дебоширов, после чего артиста вывели на улицу. Там сын прославленного певца упал лицом вниз, споткнувшись об ограждение в виде цепочки.

Как сообщают «Дни.ру», в результате падения Высоцкий разбил голову и нос. Товарищи отвели Аракадия в Дом кино и вызвали врачей. Пока «скорая» добиралась до места инцидента, Высоцкий весь перепачкался в собственной крови. После госпитализации пострадавшему потребовалась небольшая операция, в ближайшие дни его выпишут.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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