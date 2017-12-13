Любители биатлона за первый час продаж раскупили более 2300 билетов на девятый заключительный этап Кубка мира по биатлону, который пройдет в Тюмени с 22 по 25 марта 2018 года. Большинство билетов на трибуны центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» приобрели через электронные системы продаж. На трибуну «А» за первые сутки продаж разобрали все билеты.
«Трибуна „А“ привлекает болельщиков, поскольку она расположена ближе всего к стрельбищу, — сообщила Юлия Бирюкова, начальник отдела по связям с общественностью „Центра спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий“ (ЦСП). — Стоимость билетов на эту трибуну в будние дни 500 рублей, в выходные 1000 рублей, но билеты на эту трибуну на все дни соревнований уже раскупили».
Всего за двое суток было продано 4514 билетов. Как сообщили «URA.RU» в ЦСП, более активно билеты продаются через электронные системы продаж. Компания «Пономиналу.ру», которая занимается реализацией билетов через интернет, разослала информацию о начале продаж всем, кто покупал билеты через онлайн-кассы в прошлом году.
В кассы легкоатлетического манежа билеты на финальный этап кубка мира IBU также поступили, но в меньшем количестве. «Но и в данной кассе билеты также активно раскупаются», — уточнила Юлия Бирюкова. Напомним, цена на билеты варьируется от 200 до 1000 рублей. В будни билеты на трибуны B и C составят 350 рублей, на D — 250 рублей, на трассу — 200 рублей. VIP-билет стоит 5000 рублей. В выходные цена билета на трибуны B и C составляет 700 рублей, на D — 500 рублей, на трассу — 400 рублей. VIP-билет стоит 7500 рублей.