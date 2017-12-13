В Суздале одна церковь отсудила святые мощи у другой. Когда судебные приставы пришли изымать останки, их атаковали прихожане.
Приставы прибыли в храм вместе с сотрудниками полиции, которые попытались объяснить присутствующим прихожанам, что действуют на «основании актов». Но те всячески мешали властям выносить кости из здания. На видео слышно, как в суматохе они кричали и усиленно молились: «Не трогайте владыку!.. Фашисты! Бандеры!.. «Путину надо написать!.. Богородице дево, радуйся!»
«Бандера-то тут при чем, интересно? Как и фашисты, впрочем… Спасает ли бронежилет от святой воды и окропления воском?» — посмеялись пользователи над видео.
Мощи стали камнем преткновения в раздоре РПЦ и так называемой Российской православной автономной церкви (РПАЦ), сообщает «Ридус». РПАЦ еще называют «Суздальским расколом». Ранее РПЦ изъявила желание присвоить Спасо-Евфимиев монастырь в Суздале, который входит в состав Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Как сообщала «Национальная служба новостей», РПЦ направила в Росимущество заявку.