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13 декабря 2017
Главные новости Москвы
13:57  13 декабря 2017 2

«Бандеровцы, фашисты!» В Суздале бабушки схлестнулись с полицией из-за церковных мощей. ВИДЕО

Прихожане обзывали судебных приставовФото: скрин видео Ильи Закорецкого из «ВКонтакте»

В Суздале одна церковь отсудила святые мощи у другой. Когда судебные приставы пришли изымать останки, их атаковали прихожане.

Приставы прибыли в храм вместе с сотрудниками полиции, которые попытались объяснить присутствующим прихожанам, что действуют на «основании актов». Но те всячески мешали властям выносить кости из здания. На видео слышно, как в суматохе они кричали и усиленно молились: «Не трогайте владыку!.. Фашисты! Бандеры!.. «Путину надо написать!.. Богородице дево, радуйся!»

«Бандера-то тут при чем, интересно? Как и фашисты, впрочем… Спасает ли бронежилет от святой воды и окропления воском?» — посмеялись пользователи над видео.

Мощи стали камнем преткновения в раздоре РПЦ и так называемой Российской православной автономной церкви (РПАЦ), сообщает «Ридус». РПАЦ еще называют «Суздальским расколом». Ранее РПЦ изъявила желание присвоить Спасо-Евфимиев монастырь в Суздале, который входит в состав Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Как сообщала «Национальная служба новостей», РПЦ направила в Росимущество заявку.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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