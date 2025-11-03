Востребованные профессии 2025: где больше всего платят и кем быть через 10 лет

Больше всего сейчас в России востребованы IT-специалисты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

К концу 2025 года на российском рынке труда резко увеличился спрос на специалистов по 3D-печати и интернету вещей (IoT). Об этом сообщила директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова. По ее словам, компании активно ищут сотрудников, которые работают с цифровыми технологиями и производством.

Особенно нужны эксперты по 3D-печати, интернету вещей, а также разработчики виртуальной и дополненной реальности. В некоторых регионах спрос на таких специалистов вырос на 11-41%. Подробнее о самых денежных профессиях года и какие специалисты будут востребованы в будущем — в материале URA.RU.

Официанты и эксперты по 3D-печати: в ком сейчас нуждается российский рынок труда

По данным платформы hh.ru за третий квартал 2025 года, в России больше всего открыто вакансий в сфере услуг. Компании активно ищут поваров, кондитеров, пекарей, администраторов, официантов и бариста. При этом самой денежной из таких «массовых» профессий стал автослесарь — ему предлагают в среднем больше 120 тысяч рублей.

Параллельно стал резко расти спрос на узких IT-специалистов: на экспертов по 3D-печати, интернету вещей (когда датчики в устройствах подключены к сети) и на создателей виртуальной реальности. В некоторых регионах спрос на них вырос почти вдвое. Связано это с тем, что страна активно замещает иностранные технологии своими, сообщила Игнатова.

Топ-12 самых высокооплачиваемых профессий в России 2025 году

1. IT-специалисты и программисты

Из-за цифровизации и внедрения искусственного интеллекта IT-специалисты возглавили рейтинг высокооплачиваемых профессий. Программисты, знающие Java, Python или C++, получают очень хорошие предложения. Так, например, DevOps-инженеры зарабатывают порядка 250 тысяч рублей, специалисты по данным — от 200 тысяч, frontend-разработчики — до 220 тысяч, архитекторы программного обеспечения — от 380 до 500 тысяч рублей. Разработчики искусственного интеллекта получают около 300 тысяч, программисты 1С — в среднем 150 тысяч рублей.

2. Врачи

На втором месте по уровню доходов находятся врачи. Медицинским сотрудникам сейчас платят намного больше, чем принято думать. Особенно хорошо зарабатывают стоматологи — в Москве им предлагают больше 200 тысяч рублей. Высокие зарплаты получают хирурги разных специализаций. Косметологи, репродуктологи и врачи УЗИ зарабатывают свыше 100 тысяч рублей.

3. Финансисты

Третью строчку занимают финансисты. Специалисты, которые умеют управлять деньгами компании и прогнозировать рынок, очень ценятся. Финансовый аналитик получает около 150 тысяч рублей, опытный специалист — от 200 тысяч, аудитор — от 140 тысяч. Финансовым директорам платят от 130 до 800 тысяч рублей.

4. Нефтяники и газовики

Нефтегазовая отрасль — одна из важнейших для экономики страны. Специалисты здесь всегда востребованы: от бурильщиков и техников до инженеров, геологов и руководителей. Большинство месторождений находится в отдаленных районах с суровым климатом, поэтому работа идет вахтовым методом и требует хорошего здоровья и стрессоустойчивости. Однако высокие зарплаты в отрасли компенсируют все сложности.

5. Топ-менеджеры

Пятое место занимают топ-менеджеры. Руководители получают высокие зарплаты, соответствующие уровню их ответственности. Коммерческому директору платят от 300 тысяч рублей ежемесячно, операционному — от 150 тысяч, генеральному — от 400 тысяч. В крупных компаниях зарплаты могут достигать до двух миллионов рублей.

6. Инженеры и рабочие специальности

Шестое место у инженеров и рабочих специальностей. Страна активно развивает производство, поэтому технические специалисты очень нужны. Так, например, сварщик-аргонщик может рассчитывать на зарплату от 120 до 500 тысяч рублей, токарь — до 250 тысяч, оператор станков с программным управлением — до 200 тысяч. Инженерам платят от 50 до 200 тысяч в зависимости от специализации.

7. Менеджеры по продажам

Седьмыми идут менеджеры по продажам, чей талант к коммуникации и заключению сделок. Такие люди могут зарабатывать больше 100-150 тысяч рублей в месяц.

8. Юристы

Хорошие юристы по-прежнему нужны и хорошо оплачиваются. Корпоративным юристам платят от 80 тысяч рублей, в адвокатских конторах зарплата зависит от количества дел.

9. Специалисты по кибербезопасности

Девятыми в списке значатся специалисты по кибербезопасности, защищающие данные от хакеров. Их зарплаты варьируются от 80 до 300 тысяч рублей в зависимости от опыта.

10. Строители и архитекторы

Кроме того, сейчас особенно нужны проектировщики зданий, дорог и мостов, так как в стране идет активное строительство. Средняя зарплата в строительстве превышает 120 тысяч рублей.

11. Ученые

Также государство и крупные компании активно вкладывают деньги в научные исследования. Ученые, работающие над перспективными разработками, могут достаточно хорошо зарабатывать.

12. Логисты и водители

Замыкают рейтинг логисты и водители. Например, дальнобойщики с опытом зарабатывают от 200 до 260 тысяч рублей в месяц, водители грузовиков, таксисты и курьеры — от 120 тысяч. Работники складов получают больше 100 тысяч рублей.

Профессии будущего: в какие сферы стоит идти работать

В ближайшие 10 лет самыми востребованными в России, по мнению населения и оценкам правительства, будут сферы IT, биотехнологий, машиностроения, авиации, здравоохранения и добычи ресурсов. На основе этого можно выделить семь перспективных профессий.

Первой в списке стоит профессия инженера. Именно инженеры создают окружающую нас среду — от домов и транспорта до гаджетов. Наиболее актуальными направлениями станут искусственный интеллект, робототехника, биотехнологии и кибернетика. Средняя зарплата инженера сегодня составляет около 98 000 рублей.

Второй высоко востребованной профессией будущего является финансовый аналитик. Этот специалист управляет денежными потоками компаний и анализирует рынки, а востребован в банках, государственных учреждениях и финтехе. Его средний доход оценивается в 114 000 рублей.

Третье место занимает маркетолог. Эта профессия остается одной из самых стабильных, ведь компании всегда будут нуждаться в продвижении. Особенно ценятся сейчас цифровые маркетологи, SMM-специалисты и бренд-менеджеры. Заработок маркетолога в среднем равен 83 000 рублей.

Четвертой, и одной из самых популярных, является профессия IT-специалиста. Несмотря на некоторые сложности с импортом оборудования, страна остро нуждается в разработчиках собственного софта и сервисов. Будет расти спрос на инженеров-программистов, архитекторов облачных решений и тестировщиков. Средняя зарплата разработчика достигает 115 000 рублей.

Пятой важной профессией становится психотерапевт или психолог. В обществе растет осведомленность о ментальном здоровье, что увеличивает спрос на помощь. В будущем особенно будут нужны нейропсихологи, детские и семейные психологи. Их средний доход составляет 83 000 рублей.

Шестой неизменно востребованной сферой остается медицина. Острый дефицит кадров в здравоохранении и старение населения обеспечивают спрос на врачей (терапевтов, педиатров, врачей УЗИ) и средний медицинский персонал. Врач ультразвуковой диагностики, например, получает в среднем 107 000 рублей.