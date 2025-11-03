Количество раненых при землетрясении в Афганистане достигло 200

Сильное землетрясение в Афганистане: число жертв продолжает расти Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Число жертв и раненых при сильном землетрясении в Афганистане продолжает расти. Погибли как минимум восьми человек. Почти 200 местных жителей получили различные травмы и ранения, причем спасательные работы значительно затруднены разрушенной инфраструктурой и труднодоступностью многих пострадавших районов.

«По меньшей мере восемь человек погибли, и около 200 пострадали в результате землетрясения», — сообщает новостной портал Khaama Press. Подземные толчки зафиксированы в ночное время, когда большинство людей находились в своих домах, что привело к массовой панике и необходимости экстренной эвакуации.

Наиболее серьезные разрушения зафиксированы в провинциях Саманган и Балх. В административном центре Айбак погиб один человек и пострадало более 100 местных жителей, тогда как в районе Хульм количество жертв достигло шести человек с более чем 70 пострадавшими. Еще один человек погиб в районе Хазрат Султан, где 15 человек получили ранения.

В пострадавшие регионы оперативно направлены медицинские бригады и команды спасателей. Однако местные больницы уже переполнены пострадавшими, а медицинский персонал работает на пределе своих возможностей, пытаясь оказать помощь всем нуждающимся.