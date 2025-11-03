Politico: Киев рискует остаться без денег от МВФ из-за Бельгии
Отказ Бельгии поддержать решение об экспроприации российских активов и выдаче средств Украине под видом «репарационного кредита» может привести к прекращению финансовой помощи Киеву со стороны Международного валютного фонда. Об этом сообщило европейское издание Politico.
«Фонд рассматривает возможность предоставления Украине кредита в размере 8 млрд долларов в течение следующих трех лет», — сказано в сообщении издания. Отмечается, что Украина сможет получить финансовую поддержку от МВФ только если ЕС договорится о «репарационном кредите», используя замороженные российские активы, которые в основном находятся в Бельгии.
В сообщение подчеркивается, что этот кредит должен убедить МВФ в финансовой жизнеспособности Украины в ближайшие годы, что является обязательным условием для финансирования любой страны. В прошлом месяце Бельгия на встрече лидеров ЕС по финансовым и юридическим вопросам выступила против этой схемы.
Теперь страны Евросоюза могут не успеть согласовать позицию до решающего заседания, которое, вероятно, состоится в декабре. Газета отмечает, что сам объем помощи МВФ для Киева невелик, но сам факт ее выделения должен свидетельствовать о финансовой устойчивости страны и эффективности государственного управления.
Ранее сообщалось, что Италия, Франция и Бельгия отказались поддержать предложение об использовании замороженных российских активов для финансирования Украины. Эти страны опасаются финансовых обязательств в случае, если международные суды признают претензии Москвы законными. Особую позицию Бельгии объясняют тем, что большая часть замороженных средств находится на платформе Euroclear в Брюсселе.
