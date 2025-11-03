Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

Politico: Киев рискует остаться без денег от МВФ из-за Бельгии

03 ноября 2025 в 11:22
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Украина может остаться без финансовой поддержки из-за отказа Бельгии

Украина может остаться без финансовой поддержки из-за отказа Бельгии

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Отказ Бельгии поддержать решение об экспроприации российских активов и выдаче средств Украине под видом «репарационного кредита» может привести к прекращению финансовой помощи Киеву со стороны Международного валютного фонда. Об этом сообщило европейское издание Politico.

«Фонд рассматривает возможность предоставления Украине кредита в размере 8 млрд долларов в течение следующих трех лет», — сказано в сообщении издания. Отмечается, что Украина сможет получить финансовую поддержку от МВФ только если ЕС договорится о «репарационном кредите», используя замороженные российские активы, которые в основном находятся в Бельгии.

В сообщение подчеркивается, что этот кредит должен убедить МВФ в финансовой жизнеспособности Украины в ближайшие годы, что является обязательным условием для финансирования любой страны. В прошлом месяце Бельгия на встрече лидеров ЕС по финансовым и юридическим вопросам выступила против этой схемы.

Продолжение после рекламы

Теперь страны Евросоюза могут не успеть согласовать позицию до решающего заседания, которое, вероятно, состоится в декабре. Газета отмечает, что сам объем помощи МВФ для Киева невелик, но сам факт ее выделения должен свидетельствовать о финансовой устойчивости страны и эффективности государственного управления.

Ранее сообщалось, что Италия, Франция и Бельгия отказались поддержать предложение об использовании замороженных российских активов для финансирования Украины. Эти страны опасаются финансовых обязательств в случае, если международные суды признают претензии Москвы законными. Особую позицию Бельгии объясняют тем, что большая часть замороженных средств находится на платформе Euroclear в Брюсселе.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал