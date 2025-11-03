Криминалист указал на странную деталь в пропаже семьи Усольцевых

Криминалист заявил, что исчезновение семьи - что-то из ряда вон выходящее Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Бесследное исчезновение семьи Усольцевых, пропавшей во время похода месяц назад, выглядит странно. Об этом заявил криминалист Михаил Игнатов.

«... так, как пропали Усольцевы, ушли в поход, исчезли и не оставили следов — это что-то из ряда вон выходящее», — приводит слова специалиста Aif.ru. Он подчеркнул, что в его практике не встречалось прецедентов, но исчезновение целой семьи выглядит странно.

Игнатов пояснил, что обычно в горах пропадают одиночные туристы или альпинисты, которых впоследствии находят погибшими в расщелинах или замерзшими на леднике. В случае с семьей Усольцевых не было никаких предпосылок для того, чтобы все члены семьи одновременно погибли. Эксперт высказал предположение, что семья могла намеренно скрыться и уехать за границу.

