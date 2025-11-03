ВСУ превратили православный монастырь в селе Никольском в укрепрайон

Обитель под прицелом: ежедневные обстрелы монастыря в ДНР Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Украинские военнослужащие организовали укрепленный район на территории Свято-Николаевского Успенского женского монастыря в селе Никольском в ДНР. Монахиня Варвара сообщила, что первый бой произошел еще 12 марта прямо у стен обители, однако насельники монастыря продолжают оставаться в нем, несмотря на постоянные обстрелы.

«Начало было трагическим, потому что здесь был укрепрайон украинской армии. И вот первый бой 12 марта произошел прямо под стенами нашего монастыря, у ворот нашего монастыря», — рассказала монахиня Варвара в разговоре с ТАСС.

По ее словам, благодаря вере и поддержке священнослужителей богослужения в обители не прекращались ни на один день. Монахиня подчеркнула, что, несмотря на все опасности и регулярные обстрелы со стороны ВСУ, все жители монастыря приняли решение остаться в стенах святой обители и продолжать духовную жизнь.

Свято-Николаевский Успенский женский монастырь был основан в 1998 году и является важным духовным центром региона. За время боевых действий монастырский комплекс неоднократно подвергался артиллерийским обстрелам, что привело к значительным повреждениям построек.