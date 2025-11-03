Продюсер раскрыл, почему продюсер Киселев цепляет SHAMAN

SHAMAN уверяет, что лично не знаком с Киселевым Фото: Илья Московец

Музыкальный продюсер Владимир Киселев снова «зацепил» SHAMAN (Ярослав Дронов). Владелец РМГ (медиахолдинг «Русская медиагруппа») заявил: непонятно, кто и зачем отправил исполнителя хита «Я русский» на конкурс «Интервидение», однако там он якобы понял, что не сможет выехать на патриотической повестке и поэтому попросил убрать его из финального голосования.

Киселев заодно заявил, что Ярославу под силу якобы только «сельские междусобойчики», а не серьезные конкурсы. Продюсер Павел Рудченко в беседе с URA.RU предположил, с чем может быть связано такое отношение Киселева к SHAMAN. По его словам, не исключено, что все дело в некой обиде, что у Ярослава огромный успех и любовь зрителей, чего не скажешь о поющих жене и сыновьях Киселева: музыкальную карьеру строят Елена Север, ЮрКисс и ВладиМир.

«У Владимира Киселева, думаю, может быть такое отношение к SHAMAN, потому что у него все легко получается. У Ярослава есть аудитория, которая его действительно боготворит, многое прощает ему, на многое закрывает глаза. Ни супруга Киселева, ни его сыновья не добились такого. Поэтому у него и определенное предвзятое отношение к данному персонажу», — пояснил Рудченко.

К слову, конфликт заслуженного артиста Российской Федерации и продюсера длится уже не первый год. Ранее Киселев обвинял Дронова в неискренности. Более того, песен Ярослава нет в эфире «Русского радио», его не приглашают на мероприятия, которые организовывает РМГ.