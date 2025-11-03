Солнце вновь разбушевалось: ждать ли магнитную бурю 4 ноября

Ученые фиксируют повышенную вспышечную активность на Солнце Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Но поверхности Солнца снова фиксируют повышенную активность. По словам ученых, после перерыва в две недели на звезде вновь начались регулярные вспышки. О том, как они повлияют на магнитосферу Земли и ждали ли магнитную бурю 4 ноября — в материале URA.RU.

Солнечная активность 4 ноября

На Солнце вновь фиксируется рост вспышечной активности, который ученые из Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ называют продолжением цикла, прерванного в середине октября. Ночью 3 ноября, около 04:00 по московскому времени, на восточном крае звезды произошла вспышка уровня M1.0 — событие сильного класса по международной шкале солнечных вспышек. Выше находятся только вспышки уровня X, которые считаются экстремальными.

Активность продолжалась с 03:26 до 03:37 по Москве и не оказала воздействия на Землю, поскольку произошло на удаленной стороне Солнца. По словам специалистов, вспышка стала предвестником нового активного периода, который, по прогнозам, продлится в течение недели — с 3 по 9 ноября.

Сейчас на восточном краю Солнца появляются два крупных центра активности, видимых по гигантским магнитным петлям высотой до 300 тысяч километров. Одна из областей уже получила номер 4272, а другая пока не имеет обозначения, так как находится за краем солнечного диска. Ученые отмечают, что она уже формирует события сильного уровня и может обладать высоким взрывным потенциалом.

Вероятность магнитной бури 4 ноября

Прогноз магнитных бурь на ближайшие дни Фото: Лаборатория солнечной активности

Несмотря на рост солнечной активности, магнитное поле Земли 4 ноября останется преимущественно спокойным. Вероятность спокойного состояния магнитосферы составляет 63%, еще 25% — возбужденного состояния, и лишь 12% — слабой бури.

Это значит, что серьезных магнитных бурь 4 ноября не ожидается, однако возможны короткие периоды геомагнитных колебаний. С середины недели, когда активные области выйдут на видимую часть солнечного диска, риск бурь начнет расти.

Прогноз магнитных бурь на месяц

Прогноз магнитных бурь на месяц Фото: Лаборатория солнечной активности

Согласно долгосрочному прогнозу, в первой половине ноября магнитосфера Земли будет стабильной. С 3 по 23 ноября ожидается в основном спокойный фон, с редкими всплесками возбуждения.

Ближе к концу месяца — в период с 24 по 27 ноября — прогнозируется повышение геомагнитной активности, которое может привести к слабой магнитной буре. После этого ситуация вновь нормализуется.

Какие симптомы у человека при магнитных бурях

Магнитные бури могут отразиться на здоровье любого человека: несмотря на то, что чаще всего повышенную геомагнитную активность ощущают пожилые, а также страдающие от хронических заболеваний, метеозависимость может проявиться у каждого. Во время магнитных бурь у метеозависимых людей могут наблюдаться:

головная боль, мигрень;

скачки артериального давления;

сонливость или, наоборот, бессонница;

раздражительность, тревожность;

утомляемость, снижение концентрации;

обострение хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы.

По подсчетам врачей, примерно треть населения Земли могут ощущать колебания в магнитосфере. Особенно чувствительно реагируют пожилые люди и те, кто страдает гипертонией, аритмией или сосудистыми нарушениями.

Какие таблетки пить при магнитных бурях

При легком недомогании рекомендуется:

магний В6, валериана, глицин — для стабилизации нервной системы и снижения тревожности;

аспирин кардио или трентал — для улучшения кровообращения (по назначению врача);

анальгетики легкого действия (например, ибупрофен) — при головной боли;

достаточное питье и полноценный сон — для компенсации стресса организма.