Солнце вновь разбушевалось: ждать ли магнитную бурю 4 ноября
Ученые фиксируют повышенную вспышечную активность на Солнце
Но поверхности Солнца снова фиксируют повышенную активность. По словам ученых, после перерыва в две недели на звезде вновь начались регулярные вспышки. О том, как они повлияют на магнитосферу Земли и ждали ли магнитную бурю 4 ноября — в материале URA.RU.
Солнечная активность 4 ноября
На Солнце вновь фиксируется рост вспышечной активности, который ученые из Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ называют продолжением цикла, прерванного в середине октября. Ночью 3 ноября, около 04:00 по московскому времени, на восточном крае звезды произошла вспышка уровня M1.0 — событие сильного класса по международной шкале солнечных вспышек. Выше находятся только вспышки уровня X, которые считаются экстремальными.
Активность продолжалась с 03:26 до 03:37 по Москве и не оказала воздействия на Землю, поскольку произошло на удаленной стороне Солнца. По словам специалистов, вспышка стала предвестником нового активного периода, который, по прогнозам, продлится в течение недели — с 3 по 9 ноября.
Сейчас на восточном краю Солнца появляются два крупных центра активности, видимых по гигантским магнитным петлям высотой до 300 тысяч километров. Одна из областей уже получила номер 4272, а другая пока не имеет обозначения, так как находится за краем солнечного диска. Ученые отмечают, что она уже формирует события сильного уровня и может обладать высоким взрывным потенциалом.
Вероятность магнитной бури 4 ноября
Прогноз магнитных бурь на ближайшие дни
Несмотря на рост солнечной активности, магнитное поле Земли 4 ноября останется преимущественно спокойным. Вероятность спокойного состояния магнитосферы составляет 63%, еще 25% — возбужденного состояния, и лишь 12% — слабой бури.
Это значит, что серьезных магнитных бурь 4 ноября не ожидается, однако возможны короткие периоды геомагнитных колебаний. С середины недели, когда активные области выйдут на видимую часть солнечного диска, риск бурь начнет расти.
Прогноз магнитных бурь на месяц
Согласно долгосрочному прогнозу, в первой половине ноября магнитосфера Земли будет стабильной. С 3 по 23 ноября ожидается в основном спокойный фон, с редкими всплесками возбуждения.
Ближе к концу месяца — в период с 24 по 27 ноября — прогнозируется повышение геомагнитной активности, которое может привести к слабой магнитной буре. После этого ситуация вновь нормализуется.
Какие симптомы у человека при магнитных бурях
Магнитные бури могут отразиться на здоровье любого человека: несмотря на то, что чаще всего повышенную геомагнитную активность ощущают пожилые, а также страдающие от хронических заболеваний, метеозависимость может проявиться у каждого. Во время магнитных бурь у метеозависимых людей могут наблюдаться:
- головная боль, мигрень;
- скачки артериального давления;
- сонливость или, наоборот, бессонница;
- раздражительность, тревожность;
- утомляемость, снижение концентрации;
- обострение хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы.
По подсчетам врачей, примерно треть населения Земли могут ощущать колебания в магнитосфере. Особенно чувствительно реагируют пожилые люди и те, кто страдает гипертонией, аритмией или сосудистыми нарушениями.
Какие таблетки пить при магнитных бурях
При легком недомогании рекомендуется:
- магний В6, валериана, глицин — для стабилизации нервной системы и снижения тревожности;
- аспирин кардио или трентал — для улучшения кровообращения (по назначению врача);
- анальгетики легкого действия (например, ибупрофен) — при головной боли;
- достаточное питье и полноценный сон — для компенсации стресса организма.
Важно помнить, что самолечение недопустимо. При выраженных симптомах следует обратиться к врачу, особенно людям с хроническими заболеваниями сердца и сосудов.
