Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

В России хотят увеличить накопительный взнос по военной ипотеке

03 ноября 2025 в 10:11
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В России размер накопительного взноса по военной ипотеке увеличится до 411 тысяч рублей

В России размер накопительного взноса по военной ипотеке увеличится до 411 тысяч рублей

Фото: Илья Московец © URA.RU

Размер накопительного взноса на одного участника накопительно-ипотечной системы (НИС) жилищного обеспечения военнослужащих в 2026 году увеличится до 411 тысяч рублей. Об этом пишут РИА Новости.

«Установить в 2026 году размер накопительного взноса на одного участника накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, включенного в реестр участников, в сумме 411 184,9 рубля», — сказано в сообщении. Новость опубликована на сайте агентства.

Военная ипотека представляет собой кредит на покупку жилья, который погашается государством в период прохождения военной службы. Сумма средств складывается из двух частей. Первоначальный взнос формируется за счет ежегодных отчислений на специальный счет участника НИС от ФГКУ «Росвоенипотека», а вторая часть — это непосредственно кредит, полностью оплачиваемый государством. Для участия в программе офицер или служащий младшего командного состава должен прослужить не менее трех лет.

Продолжение после рекламы

Увеличение накопительного взноса в НИС связано с проводимой государством политикой повышения социальных гарантий для военнослужащих. В октябре 2025 года Кабинет министров принял решение увеличить индексацию выплат для военнослужащих до 7,6% вместо ранее запланированных 4,5%, что коснулось заработных плат, пенсий и других выплат для военного и силового ведомств.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал