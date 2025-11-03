Минобороны: средства ПВО уничтожили 64 украинских БПЛА
03 ноября 2025 в 09:18
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В течение минувшей ночи подразделения противовоздушной обороны РФ перехватили и уничтожили 64 украинских БПЛА. Об этом сообищили в Минобороны РФ.
