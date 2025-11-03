Над регионами России уничтожено 64 украинских беспилотника
Российские силы ПВО уничтожили 64 вражеских дрона
Силы ПВО России за ночь уничтожили 64 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи, в период с 23.00 мск 2 ноября до 7:00 3 ноября, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 64 украинских беспилотных летательных аппарата», — сказано в сообщении ведомства. Новость опубликована в telegram-канале.
Уточняется, что 29 беспилотников были уничтожены в воздушном пространстве Ростовской области, аналогичное количество было сбито над Саратовской областью. Помимо этого четыре дроны перехватили над территорией Волгоградской области, по одному дрону ликвидировано в небе над Белгородской областью и Ставропольским краем.
