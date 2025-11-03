Россиян предупредили о крупном штрафе за нечитаемый номер автомобиля
В Роскачестве разъяснили правила содержания автомобильных номеров в плохую погоду
С наступлением осенне-зимнего сезона водителям стоит уделять особое внимание чистоте государственных номерных знаков. Эксперты Роскачества предупредили, что за нечитаемые номера может грозить штраф или даже лишение прав, особенно если будет доказан умысел водителя.
«В светлое время суток знак признается нечитаемым, если с расстояния 20 метров невозможно распознать хотя бы одну из букв или цифр как на переднем, так и на заднем номере», — пояснили в организации. Слова передает RT.
Специалисты уточнили, что естественное загрязнение номеров во время поездки в дождь или слякоть обычно наказывается предупреждением или штрафом 500 рублей. Однако если номера значительно грязнее кузова автомобиля или закрыты специально, это расценят как умышленное действие — штраф составит до 5 тысяч рублей с возможным лишением прав на срок до трех месяцев.
В Роскачестве подчеркнули, что регулярный уход за номерными знаками не только поможет избежать штрафов, но и защитит от необоснованных подозрений в умышленном сокрытии номеров. Особенно важно следить за состоянием заднего номерного знака в темное время суток, так как он должен быть хорошо освещен штатными фонарями.
