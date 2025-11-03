Володин напомнил об ограниченном количестве сим-карт в одни руки

С 1 ноября начинается блокировка «лишних» сим-карт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

С 1 ноября в России заработали новые ограничения на количество сим-карт, которые можно зарегистрировать на одного человека. Согласно новому закону, граждане России могут иметь не более 20 номеров, а мигранты — не более 10, напомнил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«В октябре было зафиксировано превышение порога по числу сим-карт: у 89 тысяч российских абонентов, на которых оформлено почти 6,5 миллиона телефонных номеров; у 37 тысяч мигрантов с 757 тысячами сим-карт», — сообщил Вячеслав Володин в своем telegram-канале.

Теперь операторы связи обязаны заблокировать услуги связи для тех, кто превысил лимит. Проверить количество зарегистрированных SIM-карт и заблокировать ненужные номера можно через специальный раздел на портале «Госуслуги». Этой возможностью уже воспользовались около 200 тысяч человек.

