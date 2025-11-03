В Москве на 34-м году жизни умерла журналистка «Известий» Мария Фролова
Причина смерти Фроловой неизвестна
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Российская журналистка Мария Фролова, которая работала в газете «Известия», умерла в Москве на 34-м году жизни. Об этом сообщил ее супруг Алексей Стейнерт. Причину смерти раскрывать не стал.
Фролова родилась 17 июля 1992 года в Ярославле. В 2017 году она пришла работать в отдел «Силовые структуры» Lenta.ru, где писала о злоупотреблениях в правоохранительных органах и домашнем насилии.
В 2021 году журналистка перешла в «Известия», продолжив освещать социальную проблематику. Коллеги отмечали, что Фролова была талантливым журналистом, который не боялся браться за сложные темы. Она всегда стремилась докопаться до правды и помочь людям, оказавшимся в трудной ситуации.
В этом месяце из жизни также ушел экс-главред газеты «Известия» Иван Лаптев в возрасте 91 года. О смерти сообщила супруга журналиста. Лаптев родился 15 октября 1934 года, начал свою карьеру в журналистике в 1964 году и был главредом «Известий» с 1984 по 1990 год. Он также занимал должность председателя Совета Союза Верховного Совета СССР и был награжден государственными орденами., передает «Общественная служба новостей».
