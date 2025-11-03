Отмены и задержки рейсов утром 3 ноября: что происходит в аэропортах России

В нескольких аэропортах России пошел ряд отмен и задержек рейсов Фото: Роман Наумов © URA.RU

Сегодня в аэропортах России обстановка оставалась в целом спокойной. Тем не менее, в одном городе прием и выпуск рейсов оказались приостановлены, а в ряде регионов произошли задержки и отмены рейсов. Об обстановке в аэропортах России утром 3 ноября 2025 — в материале URA.RU.

В каком аэропорту вводились ограничения 3 ноября 2025

Ночью 3 ноября в аэропорту Саратова вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения продлились с полуночи до 06:40 мск. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме. «Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — отметил Артем Кореняко.

Аэропорт Новосибирска

Судя по онлайн-табло, в аэропорту Толмачево минувшей ночью был отменен всего один рейс — в Иркутск. Задержан вылет в Горно-Алтайск. Позже назначенного времени прибыли самолеты из Краснодара, Оренбурга, Казани, Самары, Волгограда, Москвы, Абакана, Якутска, Братска, Нерюнгри и Нижневартовска.

Аэропорт Сочи

В Сочи ночью 3 ноября отменили вылет в Ереван. Задержаны рейсы в Екатеринбург, Стамбул, Нижнекамск, Чебоксары, Пермь, Санкт-Петербург, Москву и Барнаул. Позже назначенного времени прибыли рейсы из Перми, Самары, Антальи, Стамбула, Челябинска, Сургута, Дубая и Астрахани.

Аэропорт Екатеринбурга

В Кольцово минувшей ночью задержали рейсы в Салехард, Москву, Сочи, Наманган и Ноябрьск. С опозданием прибыли рейсы из Стамбула, Краснодара, Салехарда, Казани, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Дубая, Антальи, Шарджа, Москвы, Хургады, Новокузнецка, Сочи и Оша.

Аэропорт Санкт-Петербурга

Судя по онлайн-табло, в Пулково за ночь 3 ноября задержали вылеты в Тбилиси, Сочи и Ташкент. Позже назначенного времени прибыли самолеты из Тель-Авива, Калининграда, Москвы, Минеральных Вод, Антальи, Оша, Стамбула, Омска, Нижневартовска и Сургута.

Аэропорт Москвы

Домодедово

В Домодедово за ночь 3 ноября отменили рейс в Наманган. Задержаны вылеты в Шарм-эль-Шейх, Калининград, Хургаду и Сочи. Позже назначенного времени прибыли самолеты из Антальи, Хургады, Стамбула, Эль-Кувейта, Шарджа, Сочи, Самарканда, Еревана, Оша, Ташкента, Абу-Даби и Тель-Авива.

Внуково

Во Внуково минувшей ночью отменили два рейса в Дубай. Задержаны вылеты в Дубай, Шарм-эль-Шейх, Хургаду, Алматы и Анталью. С опозданием прибыли самолеты из Оша, Тюмени, Еревана, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Тбилиси, Дубая, Стамбула, Хургады и Ташкента.

Шереметьево

В Шереметьево ночью 3 ноября были задержаны вылеты в Санкт-Петербург, Калининград, Саратов и Шарм-эль-Шейх. Позже назначенного времени прибыли самолеты из Екатеринбурга, Казани, Перми, Сочи, Стамбула, Антальи, Самары, Мурманска, Калининграда, Махачкалы, Еревана и Барнаула.

Ночная атака беспилотников 3 ноября 2025

По сообщениям пресс-службы Минобороны России, за ночь дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 64 беспилотника. Дроны перехватили над следующими регионами: