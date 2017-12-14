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14 декабря 2017
13 декабря 2017
Главные новости Ямала
21:13  14 декабря 2017 0

Ноябрьский предприниматель обвинил чиновников в уничтожении малого бизнеса

Предприниматели Ноябрьска пытаются протестовать против выселения с бывшего рынкаФото: группа «Типичный Ноябрьск»

В Ноябрьске предприниматель разместил на своем торговом ларьке баннер с надписью «Администрация г. Ноябрьска уничтожает малый бизнес!» Павильон стоит на территории бывшего рынка «Солнечный» по улице 60 лет СССР.

Снимок ларька опубликовали местные жители в группе «Типичный Ноябрьск», однако они не стали поддерживать бизнесмена. «Жадность, безграмотность и не желание меняться вот причины гибели малого бизнеса. Есть еще высокие кредитные ставки, но условия и для сетевых и для простых одинаковые. Захотели бы, уже тоже создали, объединившись, сеть, или артель как раньше было, сегодня как вариант потребительское общество.....Честно, многих алчных предпринимателей и не жалко», — написал Денис Прохин.

По словам Романа Родюкова, «администрация правильно поступает, закрывая и снося изжившие себя трущобы с продавцами, которые не желают не то чтобы развиваться, но даже убрать снег возле подъезда к павильону». Некоторые комментаторы порекомендовали переводить бизнес в онлайн, а также пользоваться грантами поддержки малого и среднего бизнеса в регионе.

В городской администрации в ответ на запрос «URA.RU» пояснили, что предприниматели незаконно занимают территорию бывшего рынка. Земельный участок был предоставлен ООО «Новый Базар» на основании договора аренды в декабре 2012 года. В 2014 году общество было ликвидировано и в настоящее время, по словам представителя департамента имущественных отношений, земельный участок используется собственниками контейнеров и хозяйственных построек без правоустанавливающих документов.

На этом участке улицы 60 лет СССР отсутствуют пешеходные тротуары, а дорогу ежегодно заливает паводковыми водами. Территорию, прилегающую к дороге, муниципалитет намерен включить в план мероприятий по реконструкции (расширение проезжей части) и благоустройству (тротуары, пешеходные дорожки, возможно сквер). Предпринимателям чиновники предложат альтернативные варианты размещения своего бизнеса, отметили в департаменте.

Сергей Мороз
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